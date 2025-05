Aragón asegura que sus técnicos "entrarán" en el MNAC si el museo no quiere ejecutar la sentencia

La consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha expresado su convicción de que sus técnicos entrarán en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) si el museo no quiere ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo.

En una entrevista en 'Els Matins' de TV3, Hernández admitió que el traslado de las pinturas a Sijena es delicado, pero negó que exista riesgo de que se estropeen. La consejera también afirmó que espera que el traslado se produzca "lo antes posible con total colaboración por parte del museo, que hará un traslado impecable porque están preparados y saben cómo hacerlo".

Hernández ha explicado que con la Generalitat han hablado con el Gabinete del presidente y que todavía se está en un período de cumplimiento voluntario de la sentencia. "Veremos la voluntad de ejecutarla y de la colaboración entre el MNAC y el gobierno de Aragón de forma cómo se ejecutará el desmontaje y el traslado y el montaje a Sijena". La consejera reconoció que es una operación "delicada en sí, como cuando se trasladaron a Barcelona" y debe hacerse con "unas condiciones determinadas, con los técnicos perfectamente alineados para que las pinturas no sufran ningún deterioro. Somos conscientes de que tanto el desmontaje, como el transporte como la vuelta a montar en Sijena exige unos requisitos altos y técnico".

Preguntada por si asumirán el riesgo de posibles daños en las obras, considera que "no hay tal riesgo, hay segmentos que han viajado a Nueva York y Londres, y dentro del MNAC se han movido siete veces. Es delicado y deben tomarse medidas, pero nada más", concluyó. La consejera ha insistido en que el desmontaje y el transporte debe realizarlo el MNAC y debe tenerlo estudiado y organizado con sus técnicos. "Nuestros técnicos entrarán en el supuesto de que ellos no quieran ejecutar la sentencia". "No asumimos el traslado porque ha sido una decisión judicial y la sentencia dice que se condenó al MNAC al reintegro en el monasterio de Sijena y eso lleva en sí que debe ser el MNAC", ha dicho.