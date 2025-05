Prototipo del acomplejado catalán

Hace unas horas que una fotografía del 'president' Salvador Illa tocando las palmas a una mujer ataviada con un vestido largo rojo, pendientes de aro y un ramillete de rosas prendidas en un moño alto ha incendiado las redes. La razón de que se haya viralizado esta instantánea no es que el presidente de la Generalitat más insípido y sin falta de gracia 'pa ná' de la historia reciente (¡y eso que hemos sobrevivido a Montilla, Torra y Aragonès!) haya querido demostrar que tiene sangre en las venas y no horchata, no. ¡Y eso que dicen las crónicas que incluso hizo el amago de un tímido/torpe 'zapateao'! La queja de la mayoría de los que comentan la instantánea es porque consideran que el socialista, que ha viajado a Japón con motivo de la Semana de Catalunya en la Exposición Universal de Osaka, hace más por la cultura española que la catalana.

Pero, ¿qué esperabais? ¿Que bailara una sardana como hicieron Jordi Pujol y Pasqual Maragall delante de Isabel II durante su visita a Barcelona en 1988? Si bien el espectáculo en el que participaba Illa era una rumba catalana (CATALANA, y recordemos que el flamenco también tiene bases sólidas en Catalunya), se alabó al 'pa amb tomàquet' e incluso lo convirtieron en el Sant Jordi de un cómic; la comunicación visual y cultural del socialista en este año y medio de liderazgo podría dar fácilmente la sensación de ser más propia de un delegado del Gobierno español que de un presidente de la Generalitat.

Montero e Illa, brindando con un rebujito en una caseta de la Feria de Abril / MANU MITRU

Recuperar la rojigualda en el Palau; aceptar colgarla en la fachada de Canonges; irse a una feria en Sabadell para promover el aceite de Jaén; preferir acudir antes a la inauguración de la Feria de Abril de Barcelona que a la primera salida en este siglo de la Moreneta fuera de la basílica con motivo del Milenario de Montserrat; resignarse a que las obras de Sijena abandonen Catalunya… Si repasamos su historial de polémicas, normal que algunos tengan la percepción de que el 'president' considera que a la maravillosa cultura española le falta aún más defensa y promoción en claro detrimento de la rica sabiduría del territorio que gobierna. Quizá, todo sea parte del empeño por desenredar el eterno conflicto entre españoles y catalanes: deshagámonos de todo símbolo de identidad catalana que pueda molestar al resto del Estado y asunto resuelto.

Elogio de la 'espardenya'

Sin embargo, este complejo y falta de autoestima respecto a la cultura catalana no solo afecta al actual 'president'; es generalizado. Y lo aprecio y denuncio yo —nacida en A Coruña, de madre gallega y padre andaluz— porque a veces uno desde dentro no se ve… En este país se tolera hasta que una estilista de un 'expresident' se atreva a repetir públicamente que la 'espardenya' es solo para la playa (alguien debería obligarla a estudiar algo, de historia política o de la indumentaria, y a enterarse de por qué los Mossos la calzan en su informe de gala). ¿Se imaginan a un representante o asesor escocés menospreciando el 'kilt' o a un cubano, la guayabera?

La ignorancia no tiene límites ni vergüenza. Sin embargo, más allá de Quim Torra, que lo hizo de forma pésima y puntual, desde Companys que nadie pisa Palau con zapato de 'set vetes', uno de los calzados más elegantes que existen en el mundo. Y si ni siquiera los nacionalistas catalanes y los 'indepes' se atreven desde hace décadas a calzar y defender con dignidad una joya estilística como es la 'espardenya' catalana; ¿qué demonios le estáis exigiendo ahora a Salvador Illa?