Ken Scott, director de 'Érase una vez mi madre': "Es imposible cortar lazos con alguien que lo ha dado todo por ti"

Roland Perez es un abogado y escritor francés nacido en París en 1963 en una familia numerosa de judíos sefardís procedente de Marruecos. Perez vino al mundo con un pie zambo que, según los médicos, lo condenaba a una vida de aparatosas ortopedias y discapacidad, pero gracias a la determinación de una madre irreductible y a su propio sacrificio, sobrellevado con la ayuda del entretenimiento y el consuelo que le brindaban las canciones de Sylvie Vartan, pudo corregir la malformación y llevar una existencia absolutamente normal (o no tan normal: con el tiempo se convertiría en abogado de… Sylvie Vartan). Esta es la historia real que Roland Perez relató en 'Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan', una exitosa novela autobiográfica que el cineasta quebequés Ken Scott ('¡Menudo fenómeno!') ha convertido en una película igualmente exitosa (más de un millón y medio de espectadores en Francia); en España se estrena este viernes con el título de 'Érase una vez mi madre'.

"La novela tenía todo lo que me interesa en una historia -afirma Scott, en visita promocional a Barcelona-: tenía drama, comedia, mucha humanidad, personajes fantásticos, grandes temas… Aprecio especialmente las historias en las que los elementos humorísticos no están superpuestos sino que proceden del mismo lugar que el drama, como ocurría en el libro de Perez. Eso nos permitía extraer buena comedia de la tensión que generaba la propia historia, que nace de una situación muy seria".

Como el libro, la película abarca cinco décadas. Ese es el tiempo que necesitó Roland Perez para decidirse a compartir con los demás, incluido su círculo más íntimo, la historia de su propia infancia. Solo después de la muerte de su madre empezó a hablar de ello. "Ese silencio es algo muy interesante -comenta Ken Scott-. La madre de Roland nunca quiso admitir que su hijo tenía una discapacidad, y por eso ellos dejaron ese asunto fuera de sus conversaciones y de sus vidas. Era algo que no existía. De algún modo, él fue programado desde pequeño para negar esa realidad y acabó siendo prisionero de la mentira que su madre había construido para él con toda la buena intención. Cuando llegó a ser abogado, y después amigo, de Sylvie Vartan, le ocultó la importancia que ella había tenido en su vida cuando era un niño. Simplemente, no quería hablar de ello".

Amor y desmesura

Interpretada con exuberante carisma por Leïla Bekhti (‘Un profeta’), esa madre coraje es, por supuesto, el personaje central de la película. Un prodigio de tenacidad, abnegación y amor que, a medida que el hijo se hace adulto, acaba resultando también controladora, desmesurada y hasta embarazosa. "No quería que el personaje fuera una especie de ángel que salva a su hijo, porque no se trataba de eso -señala el director-. Es una mujer con muchas virtudes que al mismo tiempo puede resultar difícil, que no siempre actúa como debería y que en ocasiones avergüenza a su hijo". Y que genera dependencia. "Claro. ¿Cómo cortas lazos con alguien que lo ha dado todo por ti? Es imposible".

Sylvie Vartan, en una imagen de la película / A Contracorriente

Scott considera que ese cuadro completo es el que hace "tan conmovedor" al personaje y el que favorece la conexión emocional con el público. "Creo que mucha gente reconoce a sus madres también en sus defectos, en sus imperfecciones", asegura, y añade que en todas las presentaciones que han hecho del filme siempre ha habido al menos un espectador que se le ha acercado al final de la proyección para decirle: "Después de ver la película, lo primero que quiero hacer es llamar a mi madre".

Un elemento llamativo de 'Érase una vez mi madre' es la presencia de Sylvie Vartan, icono inapelable de la canción francesa, interpretándose a sí misma. "Conocía la música de Sylvie Vartan, aunque, por supuesto, en Canadá no tiene la misma dimensión que en Francia, donde es un tótem objeto de veneración -refiere Ken Scott-. Ella tiene una relación muy estrecha con Roland Perez y, cuando surgió la posibilidad de que se incorporara al rodaje, se mostró muy entusiasmada; entre otras razones, porque, aunque ha tenido una carrera increíble como cantante, la habría gustado poderse dedicar un poco más a su faceta de actriz. Además, Sylvie ofreció su concierto de despedida poco antes del estreno de la película en Francia, así que el 'timing' fue perfecto".