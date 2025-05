Emma Vilarasau vuelve al cine como la madre adoptiva de Ousman Umar, el niño ghanés de 'Viaje al país de los blancos'

Abandonar tu país, tu familia y tus amigos, emprender un viaje de ida sin saber cuánto durará, andar cientos de kilómetros y endeudarte con la mafia para conseguir pasaje en una patera. Con mucha suerte, llegar a la otra orilla, y empezar otro camino, aún más difícil, para salir de las calles y conseguir una vida con condiciones dignas. Es la historia de miles de personas, y en este caso, es la historia de Ousman Umar. Tras cuatro años de viaje de Ghana a España, pasó varios meses durmiendo en la calle hasta que le acogió una familia catalana. Umar decidió que necesitaba contar su historia “hasta que no haya más historias como la mía” y escribió ‘Viaje al país de los blancos’.

Esta novela, escrita en 2019, llega ahora a la gran pantalla, de la mano del director novel Dani Sancho. Con Umar interpretándose a sí mismo de adulto, y otros actores debutantes en su etapa de adolescencia y niñez, el elenco también cuenta con Emma Vilarasau y Jordi Bosch en el papel de los padres adoptivos del ghanés. “Movido por la curiosidad, esa pulsión de conocimiento que tenemos todos, Ousman quiso salir de Ghana y llegar a Europa”, explica Sancho. “Algo tan básico como poder ir donde quieras, algunos lo tenemos muy fácil, y otros pagan un precio muy alto. La película explora esto, y como él transforma toda la culpa y todo el dolor en algo tan bonito como la esperanza, proyectada en la ONG que ha creado”.

Ousman Umar se interpreta a sí mismo en la adaptación al cine del besteller ‘Viaje al país de los blancos’ con Emma Vilarasau y Dani Sancho, en pleno rodaje. / Lander Larrañaga

Siempre me han sorprendido lo generosos que son sus padres adoptivos, sin ningún tipo de pretensión ni exhibición. Los veo muy catalanes en ese sentido. Emma Vilarasau — Actriz

“Es una película muy necesaria, y es muy bonito poder hacerla”, relata Vilarasau en el segundo día de rodaje en Barcelona. Tras tres semanas rodando en Ghana, empieza la grabación en la capital catalana. En concreto, ese día están rodando una escena que ocurre poco después de que un joven Umar conozca a Montse por primera vez, quien se convertiría en su madre adoptiva. Montse (Emma Vilarasau) acompaña al chico a la boca del metro, le da un billete, le indica donde tiene que ir y le pone su bufanda de forma cariñosa, para protegerle del frío.

Tanto el director como el guionista, Guillem Clua, pensaron en Vilarasau para el papel de Montse, y en cuanto se lo propusieron, aceptó sin pensárselo. “Conocía la historia de Ousman Umar por las entrevistas que dio cuando sacó su libro, fue un sí instantáneo. Luego tuve el placer de conocer a la Montse real, y siempre me ha sorprendido lo generosa que es, sin ningún tipo de pretensión ni exhibición”, explica Vilarasau, que recupera el papel de madre tras el éxito de ‘Casa en Flames. “Los veo muy catalanes en este sentido”.

Mi propósito de vida es dar voz a los que no llegaron y trabajar para evitar que futuras víctimas no caigan en esta trampa terriblmente mortal Ousman Umar — Autor y fundador de la ONG Funding Minds

Producida por Ibon Cormenzana, de Mundo Cero y Jaime Ortiz, de Atresmedia, se espera que la película llegue a los cines en el segundo semestre de 2026. “Lograr que esta historia llegue a la pantalla grande es cumplir mi propósito de vida, dar voz a los que no llegaron, a los que murieron en el recorrido que yo hice, y sobre todo trabajar para evitar que futuras víctimas no caigan en esta trampa terriblemente mortal”. En su libro, Umar explica que salió de su pueblo movido por la curiosidad, de ver más allá de lo que había en sus fronteras, de conocer “el país de los blancos”, lo que no sabía al salir de su casa, es que acabaría endeudado y explotado por las mafias que se aprovechan de chicos como él. “Hay millones de personas que viven la esclavitud en el siglo XXI, quiero alimentar mentes para evitar que otros niños sufran lo que yo he sufrido”.

Trabajar en esta película ha reabierto muchas heridas del pasado, sobre todo volver a Ghana e interpretarse a él mismo de adulto. “Parece fácil, solo tienes que hacer de ti mismo, pero ponerte en situaciones tan complicadas que has vivido es muy difícil, espero que todo esto sirva de algo”. Detrás de contar esta extraordinaria historia, Umar tiene muy claro lo que busca: “Alimentar mentes para cambiar el paradigma de la ayuda humanitaria”.

En 2012, inició su ONG, NASCO Feeding Minds, con el objetivo de ”fomentar el acceso a la formación y la información de las personas en Ghana”. Distinguiéndose de las ayudas de “caridad”, como él las llama, de personas extranjeras que llegan sin conocer el idioma o la situación del país, Umar apuesta por “crear prosperidad en el origen”. En 14 años, han conseguido crear 17 aulas informáticas para dar acceso a 58 escuelas rurales de Ghana. “Intento evitar que los jóvenes de Ghana se embarquen en viajes mortales como el que yo mismo realicé”.