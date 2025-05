Myke Towers, noche de fuego y delirio sin respiro en el Palau Sant Jordi

Llamaradas así de altas, una pantera hinchable agazapada de amenazante mirada verde, 44 canciones encadenadas y reducidas a sus tonadas y ganchos (en hora y 40 minutos), y Myke Towers, erigido en ídolo de una música urbana latina que cruza territorios: hedonismo reguetonero y crudeza rapera con oscuros fondos traperos (y algún que otro acento social, aunque apenas se entendiera). El artista más escuchado en Spotify en España en 2024 ofreció este miércoles uno de sus desenfrenados ‘shows’, sin pausas, ni baladas, ni ‘sets’ acústicos, en un Palau Sant Jordi que volverá a llenar el jueves (con 16.800 personas por noche según The Project).

El puertorriqueño Michael Anthony Torres no anda corto de repertorio, dado que ha publicado seis álbumes en cinco años. La entregada muchachada entró en calor con los números más reguetoneros, sobre todo el ‘medley’ de ‘Lala’, ‘Girl’ y ‘Si se da’ (rimando “el pintalabio rojo” con “baby, si yo te cojo”). Pero, sin instrumentistas y con el predominio de los graves, el efecto era muy lineal, incluso cuando el repertorio entraba en contraste con la severidad trapera, caso de los temas de su último álbum, ‘Lyke Miike’, como ‘¿Qué quieres de mí?’.

No era fácil seguir las letras, dada la dicción y el procesamiento de la voz, pero que quede constancia de que no todas iban de revolcones y sus sinónimos. “No hay cosa peor que un cabrón con dinero y poca visión / dinero no es igual a talento, así no va la ecuación”, cantó en ‘Vetements’, mientras que ‘Los bo’ lanzó dudas acerca de la meritocracia, dado que “no todo el mundo empieza igual, no todos nacen bendecíos, / algunos tienen que joderse el triple pa’ lograr lo que han soñao”. Ese bloque derivó hacia el rap más duro y deparó uns escena de ‘freestyle’ con sendos espontáneos, conectando con los orígenes en la escena hip-hop de San Juan de Puerto Rico.

De blanco, pantalón corto y gorro (que voló en el tramo final), Towers practicó el folklore lírico reguetonero (hablando de “mujeres hermosas”, “malas” o “diosas”, se supone que en función de su suerte con ellas) y centró el foco durante toda su narcótica sesión dominando al público y luciendo su implacable vozarrón. Que los reguetones prendieran era previsible (incluyendo ese ‘Degenere’ esculpido a partir de ‘Tom’s diner’, de Suzanne Vega), más llamativo fue el canto colectivo en canciones tan secas como ‘En la forma que me miras’, con ese cruce de sensualidad y dureza sórdida. Ahí hubo una rara y misteriosa sustancia que, quedó claro, chifla a los adolescentes y desliza interesantes interrogantes sobre la futura evolución del canon pop.