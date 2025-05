Elena Montagud, escritora: "Los jóvenes ven la vida de una forma distinta a la mía, y eso me inspira"

Elena Montagud lleva escribiendo desde que tiene memoria. Como muchas autoras, empezó con relatos escolares, concursos locales y una necesidad por contar historias, aunque en su entorno nadie leyera. "Escribía en secreto", explica en una entrevista con este diario. Y lo hizo así hasta que su pasión encontró reconocimiento y ganó su primer concurso de relatos a los 18 años. Desde entonces no ha dejado de crear historias.

Después de una primera etapa marcada por la autopublicación y por un paso inicial por editoriales pequeñas, Montagud fichó por Penguin Random House en 2015, tras el éxito de su primera novela en Amazon. "Pensaba que sería una bilogía, pero me ofrecieron una trilogía", cuenta. Ahora, con 'La soledad de un cielo sin estrellas' continúa su carrera como escritora en el sello editorial Crossbooks, del Grupo Planeta.

El resultado de esta nueva etapa es una novela 'young adult' que aborda temas como la salud mental, las relaciones tóxicas, la familia y la necesidad de segundas oportunidades. "Escribí esta historia cuando me sentía muy como Enzo [uno de los protagonistas]", confiesa Montagud. "Últimamente había perdido la ilusión, y con esta historia la he recuperado. Siento que vuelvo a escribir por y para mí. Y que eso, de alguna manera, ha llegado a los lectores".

Tenía que escribir algo que reflejara lo fácil que es juzgar a alguien por las apariencias" Elena Montagud

La novela bebe también de su experiencia como profesora (profesión en la que sigue trabajando de manera paralela a la escritura). En este caso, Montagud relata que tuvo un alumno con una situación familiar muy complicada con gran talento para escribir, pero que no creía en su futuro. "Me decía que acabaría en la cárcel. Me llegó tanto su historia que pensé que debía escribir algo que reflejara lo fácil que es juzgar a alguien por las apariencias", explica.

Un protagonista problemático

En Enzo, el protagonista, convergen muchas emociones: inseguridad, rabia, miedo, deseo de redención. "Creo que Enzo es el personaje más parecido a mí que he escrito. Representa a esa adolescente que yo querría abrazar". Aunque no lo planeó así desde el principio, reconoce que volcó mucho de sí misma en él. "A veces los escritores nos sentimos muy solos. Y muchos lectores se han identificado con él por eso, no solo los jóvenes".

Elena Montagud, en la firma de Sant Jordi en Barcelona / Zowy Voeten / EPC

La recepción ha sido, para su sorpresa, muy positiva. "Tenía miedo de que le odiaran", dice riendo. "Fuma, vende marihuana… me preocupaba que fuera una mala influencia. Pero la gente ha conectado mucho con él". A pesar de sus dudas y de lo que ella misma reconoce como un síndrome de la impostora, la novela ha calado hondo entre los lectores por su mensaje de superación y de amor al arte.

Pero uno de los desafíos narrativos más difíciles fue escribir la separación entre los dos protagonistas, puesto que recalca que necesitaba que se sintiera verdadero y no forzado. "Quería que doliera, pero que no fuera gratuita. Que se sintiera real, sin caer en la toxicidad", explica. A pesar de este punto delicado, la novela fluyó con naturalidad. “Es de las historias que más fácil me han salido. Supongo que porque era justo lo que necesitaba escribir”.

A veces parece que lo juvenil o lo romántico tienen menos valor, pero no es así" Elena Montgud

Montagud se siente cómoda explorando temas complejos dentro del género, un espacio que considera ideal para hablar de emociones profundas. "A veces parece que lo juvenil o lo romántico tienen menos valor, pero no es así. Un joven puede vivir situaciones tan duras -o incluso más- que un adulto", defiende. En su opinión, lo esencial es la autenticidad de los personajes: "Si están bien construidos, da igual la edad o el género de la historia".

Actualmente trabaja en su próxima novela, que promete que será aún más intensa y emotiva. Aunque no puede dar demasiados detalles, sí adelanta que seguirá explorando la complejidad emocional de los jóvenes. "Yo hablo mucho con mis alumnos. Ellos ven la vida de una forma distinta a la mía, y eso me inspira".