La voz sensible de Suu ilumina los Secret Shows de Les Nits de Barcelona

El ciclo de conciertos de pequeño formato Secret Shows de Les Nits de Barcelona, que se celebra en la Casa Seat con periodicidad mensual y protagonista no anunciado previamente, acogió en su nuevo capítulo (el penúltimo antes del verano) el pop balsámico de la barcelonesa Susana Ventura, alias Suu, que, armada con una guitarra acústica -"al principio tocaba el ukelele porque no sabía tocar bien la guitarra", confesó- y acompañada por un teclado y una caja de ritmos, ofreció un pase cercano y festivo que sirvió de luminoso preámbulo al inminente tramo veraniego de la gira de presentación de 'Material sensible', su cuarto álbum.

Un disco del que ella misma, en la minientrevista previa conducida por la periodista Laia Ferrer, afirmó que supone una apuesta desprejuiciada por el pop sin coartadas frente al perfil más 'indie' de sus anteriores entregas. "Me he dado cuenta de que el pop es lo que más me gusta hacer", aseguró, antes de comentar entre risas que con las nuevas canciones "se nota mucho que me gusta La Oreja de Van Gogh".

Inseguridad y calidez

Y con el tema que da título a 'Material sensible', ejemplo rotundo de esa mezcla de inseguridad existencial y calidez veraniega que atraviesa todo el disco, abrió Suu su actuación antes los dos centenares largos de personas que se reunieron en Casa Seat para participar en esta iniciativa organizada por Occident, Cervezas Alhambra, EL PERIÓDICO y el Grupo Clipper’s, promotora responsable del festival veraniego de los jardines del Palau de Pedralbes.

Suu y sus músicos, en el Secret Show de Les Nits de Barcelona en la Casa Seat / Marc Asensio Clupes

Por si había quedado algún espectador fuera de su bolsillo con el primer número, Suu eligió para continuar 'Tant de bo', la canción de su segundo elepé, ‘Ventura’, que puso banda sonora al verano pandémico de 2020 en TV-3. "Nunca te imaginas que una canción tuya pueda acabar llegando a tanta gente -afirmó la cantautora barcelonesa-. Hay artistas que se aburren muy rápido de sus canciones, y el público, también. A mí, con esta, no me ha pasado". Se diría que al público, tampoco, a juzgar por el entusiasmo con el que los presentes se unieron al irresistible "paparà paparà" de los coros.

Regresó después Suu a su último disco para interpretar la bulliciosa 'Cantando goles', una baza segura para la temporada de festivales, y recuperó a continuación otro de los 'hits' infalibles de su repertorio, 'Eres un temazo', también de 2020, adictiva muestra de su lado más hedonista. La previsión era cerrar el miniconcierto con 'Passen coses', donde vuelven a convivir el arrebato amoroso y la incertidumbre, pero la avidez de los espectadores convenció a la artista de regalar una canción de propina, 'Una altra vegada', también de su último álbum, un ejercicio de honesta autocrítica disfrazado de pop desinhibido. Material sensible que invita a la fiesta. Las noches de verano están a la vuelta de la esquina.