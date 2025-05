'The last of us', chocante final de segunda temporada: las consecuencias de la venganza  

Tras el choque (para no 'gamers') de la temprana muerte de Joel (Pedro Pascal), muchos fueron quienes se preguntaron: ¿iba a poder sobrevivir 'The last of us' sin la relación entre el llorado contrabandista y su protegida, o qué diablos, hija Ellie (Bella Ramsey)? En vista de cómo había logrado hasta ahora el guionista Craig Mazin ('Chernobyl') enriquecer el material de base provisto por Neil Druckmann, había una respuesta bastante clara: claro que sí. Pronto vimos a la resuelta Dina (Isabela Merced) convertida en relevo eficaz de Joel, en nueva compañera de un viaje que ahora no era solo de supervivencia, sino de venganza. Ellie ha tomado el camino del ojo por ojo y hecho oídos sordos a las necesidades de Jackson (Wyoming), casi idílica comunidad de supervivientes de la pandemia del Cordyceps.

Ellie y Dina cabalgaron hacia Seattle en busca de Abby (Kaitlyn Dever), sádica verdugo de Joel, hija del médico de los Luciérnagas al que Joel disparó a bocajarro al final de la anterior temporada, durante una masacre que salvó a Ellie pero quizás condenó a la humanidad. Abby y sus aliados forman ahora parte del Frente de Liberación de Washington, enfrentado en una batalla de crueldades con la secta de los Serafitas (o Scars), quienes creen que la pandemia fue producto del pecado humano. La incursión de nuestro 'power duo' en su zona de guerra, por donde además pululan infectados que han pasado a otro nivel de inteligencia, ha dado pie a grandes 'set pieces' de acción, como la desarrollada en una línea de metro en ruinas. Pero la relación entre Ellie y Dina ha ido más allá de la camaradería militar. Además de una aventura de colegas, han protagonizado una emotiva historia de amor, escenas de necesaria ternura en mitad de este mundo después del mundo, donde todo parece ayudar a la deshumanización.

Las consecuencias de la violencia

¿Podría sobrevivir 'The last of us' sin la relación entre Joel y Ellie? Podría y, en realidad, no, porque ni siquiera el fervor del romance, la promesa de una nueva vida como padre del bebé de Dina y su ex Jesse (Young Mazino), hace a la joven desestimar un arriesgado plan de venganza que, además, podría poner en peligro a Jackson en el futuro. La violencia solo lleva a más violencia y la venganza es una trampa disfrazada de catarsis. De eso parece tratar en esencia 'The last of us': de las consecuencias de los actos violentos no solo sobre las personas individuales que los cometen, tocadas de por vida por el trauma, sino también, o sobre todo, su comunidad y, en última instancia, nuestra historia global.

Joel ha seguido presente en la serie tras su muerte y, a la altura del sexto episodio, literalmente. Incluso quienes creemos en Dina debemos reconocer 'El precio' como episodio cumbre de la temporada. Hablamos de una serie de pequeñas viñetas emotivas sobre el distanciamiento (bastante universal, más allá del paisaje posapocalíptico) entre un padre y una hija. La última, la más inolvidable, con desembocadura en un diálogo revelador en el que Joel dice sin palabras algunas de las cosas más importantes.

Durante el episodio de final de temporada, dos palabras flotan de forma insistente en la cabeza de Ellie: "ballena" y "noria", las únicas que pudo sacar a Nora (Tati Gabrielle), una de las socias de Abby, durante una paliza que vio a nuestra heroína convertirse definitivamente en antiheroína. Ellie parece ser consciente del antes y después que implica recurrir al dolor para conseguir respuestas. Entra, quizá demasiado tarde, en un cuestionamiento de su propia moralidad y sus motivaciones que le lleva a hablarle a Dina sobre la masacre de los Luciérnagas, quizá también demasiado tarde.

Un 'cliffhanger' clásico

El distanciamiento entre ellas es sentimental y geográfico en una segunda mitad de capítulo en que Dina permanece atrincherada en un teatro mientras Ellie y Jesse, tercer vértice de un triángulo amoroso sin excesivos conflictos, acuden al encuentro de Tommy (Gabriel Luna). La de Joel puede no haber sido la última muerte traumática de esta temporada, pero el mayor choque del episodio llega con un 'cliffhanger' clásico y, sobre todo, quizás, ese giro final de punto de vista. No es que Abby haya soñado su inesperado reencuentro con Ellie; es que la acción nos devuelve al primer día de nuestras antiguas heroínas en Seattle, ahora desde la perspectiva de la villana.

Es algo que podían esperar los fans del juego, pero no los meros espectadores de la serie, y un nuevo atrevimiento de los creadores de esta última tras sacar de la ecuación a Joel al principio de temporada. Hasta el momento hemos visto a Abby como un personaje que, como todo el mundo, tiene sus motivos, pero capaz de una crueldad que no invita a tener sentimientos encontrados y empatizar con ella. Según nos explicó la propia Kaitlyn Dever hace unos meses, "al contrario que en el juego, aquí tendremos la oportunidad de comprenderla mejor", lo que invita a pensar que durante la próxima temporada ella podría ganarse algo de nuestra simpatía como nueva (solo por un tiempo) protagonista. Habrá que esperar bastante para hundirse en ese fárrago moral: según ha dicho Isabela Merced, deberían empezar a rodar esos episodios el próximo año, lo que significa más que probablemente su estreno en 2027.