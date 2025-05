Melody renuncia a ir a La Revuelta tras las palabras de Broncano: "Iré a los programas que se me respete"

El presentador del programa 'La Revuelta' de RTVE, David Broncano, afirmó el martes 20 de mayo en su espacio que la cantante Melody había cancelado una entrevista que habían pactado anteriormente. La representante española de Eurovisión lo ha confirmado esta tarde en su primera comparecencia ante los medios de comunicación tras el certamen.

Broncano aseguró la semana pasada que Melody se había enfadado con el programa". El presentador dijo que "estaba acordado desde hace dos meses, pero se ha ido a su casa, ha bajado las persianas y esperamos que se recoloque un poco emocionalmente".

La renuncia de Melody ha llegado después de las palabras de Broncano que tras escuchar decir a Jorge Ponce que "hubo una víctima colateral, que fue Melody, que si no hubiera ganado seguro" y que "¿Qué le faltaron, 300 puntos, quizás?". El presentador de la Revuelta tiró de humor, como siempre, y contestó que "si todo el mundo que no la votó, le hubiese votado..."

Estas palabras no han pasado desapercibidas para la representante de Eurovisión. "Me ha dolido que algunos compañeros de la misma cadena hayan hecho comentarios despectivos hacia mi actuación", ha explicado Melody, que se ha quejado de que "algún programa de televisión se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para ver a mi hijo y que necesitara tiempo".

En la rueda de prensa, Melody ha sido preguntada directamente por su participación en la Revuelta, algo que ha rechazado sin dudarlo. "Voy a ir a los programas que a mi se me respete, pero bueno estoy abierta a unas disculpas, pero eso tiene que llegar también".