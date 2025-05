Melody, sobre la conciliación familiar y la salud mental: "Se han reído de que necesite estar con mi hijo"

Melody ha comparecido ante los medios de comunicación este lunes después de su paso por el Festival de Eurovisión, en el que quedó antepenúltima y que ha estado marcado por la polémica por la participación de Israel y el sistema de televoto.

Tras su regreso de Basilea, donde tuvo lugar el certamen, Melody aterrizó en el aeropuerto de Málaga el pasado lunes, y canceló toda su agenda pública. El viernes publicó su nuevo tema, una canción llamada 'El apagón', que se puede escuchar en todas las plataformas musicales, y que cuenta también con un vídeo disponible en YouTube, en el que dice frases como: "He tocado fondo y me toca salir". Pero todavía no había hablado ante los medios tras Eurovisión.

La cantante andaluza no ha querido olvidarse de ningún detalle y ha leído una emotiva carta al público nueve días después del certamen musical. "Me ha dolido que algunos compañeros han hecho comentarios un poco despectivos hacia mi persona y hacia mi actuación", ha explicado Melody, destacando que "por encima de todo está la salud mental".

"No me gusta la doble moral"

La representante de Eurovisión ha destacado que "ha habido algún programa de televisión en el que se han reído de que yo me haya ido a mi casa para ver a mi hijo y que necesitara tiempo". La artista de Dos Hermanas ha afirmado que "no me gusta la doble moral de que se hable de la salud mental y yo cuando pida un descanso me vayan al cuello. No me gusta que se haga burla sobre eso".

Melody ha recordado que "la salud mental no se tiene que llevar al humor porque cada uno luchamos con nuestra mochila y eso hay que respetarlo. No hay que burlarse del puesto o del número igual que yo no me río" de las audiencias. "Me ha sorprendido que se ha creado un revuelo total y muchas especulaciones. Se habla mucho de la conciliación laboral como madre y me sorprendió que no se entendiese que necesitaba unos días tranquila en casa con mi bebé", ha comentado.

María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, asegura que Melody "se han dicho muchas mentiras, no echó a nadie del camerino ni hubo gritos", como se ha hablado en los últimos meses. "Evidentemente, en situaciones como estas hay mucha presión. Es el evento más visto de todo el mundo. Pero hemos conocido una cara de Melody divertida", confirma.