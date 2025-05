Dinah Brooke y el libro que pasó medio siglo escondido

En 1975, cuando había completado la última de sus cuatro novelas, Dinah Brooke, una escritora londinense llamada a convertirse en escritora de culto —y ahora descubrirán por qué, está a punto de desaparecer ante sus ojos—, salió de casa con sus hijos, gemelos, que por entonces eran pequeños, se subió en un autobús en dirección al aeropuerto y cogió un avión a la India. Cuando aterrizó, se dirigió a Poona y se instaló en el áshram —el monasterio— del gurú Bhagwan Shree Rajneesh, más conocido como Osho, donde practicó la Meditación Divina durante seis años. ¿Que qué fue de los niños? Oh, los mandó de vuelta a Londres con su padre al poco tiempo. Para cuando ella cogió aquel vuelo con los niños, ya estaban separados. Brooke no regresó hasta 1981.

Jamás se arrepintió de aquello y sigue sin haberlo hecho. "Sentí la llamada del maestro", le confesó hace no demasiado a a Claire Allfree, la periodista que la entrevistó cuando 'Lord Jim en casa', su segunda novela, y la más "sórdida y sorprendente" de todas ellas se reeditó. Lo hizo en 2023, medio siglo después de que se publicara por primera vez —en 1973—, y precedida de un apasionante prólogo de Ottessa Moshfegh, la reina de un weird que Brooke parecía haber, de alguna forma, inaugurado, y que nada tiene que envidiarle al weird de Yorgos Lanthimos, o Todd Solondz. ¿Que de qué trata Lord Jim en casa? Oh, de un chaval llamado a ser rey, y tratado, desde bebé, como se trataría a un objeto —a algo no vivo, no sintiente— decididamente molesto, inútil.

¿Y qué pasa con ese crío? Oh, ese crío se llama Giles, Giles Trenchard, y ha nacido en una familia de chiflados en la que anidan las miserias y las perversiones —el lector deseará cerrar los ojos para no ver lo que pasa entre la criada y el viejísimo e impedido abuelo—, y sobrevive como puede, o simplemente vive porque en eso —en ser despreciado y utilizado— consiste su vida. Hasta que se va a la guerra, y vuelve y, un día, como el protagonista de Lord Jim, de Joseph Conrad, hace algo que, de alguna forma, permite pensar en otra versión de su pasado, y su carácter, de su mundo. "No me ocurría nada parecido desde que tenía cinco años, cuando me quedaba hipnotizada viendo la televisión", confiesa Moshfegh en el prólogo, sobre el encantamiento que se da leyendo a Brooke.

Y a la vez, admite mutar durante el proceso, es decir, mutar durante la lectura. "Cuando llegué a la mitad del libro, tenía la sensación de haber envejecido unos 20 años. Luego la sensación se invirtió y, a medida que me acercaba al final, rejuvenecí. Me salieron nervios nuevos, como si la novela hubiera alterado mi anatomía y mi sentido del tiempo", dice la autora de 'Mi año de descanso y relajación'. ¿Cómo consigue Brooke algo así? Aislando al lector, o la lectora, en, primero, el majestuoso palacio, o castillo en el que Giles llora sin descanso en ostentosas habitaciones vacías, y luego, en el internado, y en cada nuevo claustrofóbico y reglado lugar al que accede Giles —su vida es una colección de trampas—, y en el que también está aislado, lejos del mundo, fuera.

Sin embargo, todo lo que Brooke cuenta parece estar sucediendo, y hacerlo en ese preciso instante, ante tus ojos. El altísimo nivel de intimidad que la prosa de Brooke permite —es una prosa observadora, que juzga quirúrgica y sabiamente, situándose un peldaño por encima de aquello que está viendo, y permitiendo al lector observar junto a ella—, te sitúa en el centro mismo de la historia, y de ahí que Moshfegh se preguntase, "cada dos por tres", ¿dónde estoy? Porque el mundo a tu alrededor desaparece, lo sustituye esa cosa hipnótica y extraña que está pasando dentro de 'Lord Jim en casa'. Brooke tenía 37 años cuando la novela se publicó, vivía en Londres y estaba casada con un actor, con el que había tenido a los gemelos. Y estaba a punto de convertir su casa en una comuna.

Lo que llama la atención de Moshfegh de Brooke —oh, la escritora considera 'Lord Jim en casa' "un instrumento de tortura", es bueno "hasta ese punto", admite, admirada, y no le falta razón— es la manera en que construye el yo desde dentro, incluso cuando éste no es más que el yo de un bebé —sobre todo cuando éste es el yo del bebé Giles—, obligándote a preguntarte en qué medida eso que no podemos controlar nos convierte en quienes somos. Y cómo eso que somos puede haber sido fastidiado desde el principio, sistemáticamente. Habernos convertido en algún tipo de monstruo que ni siquiera sabe que lo es, porque, en parte, nadie le ha prestado nunca la menor atención. Para Moshfegh, ni siquiera la crítica entendió la novela en su momento, porque no se atrevió a hacerlo. No hablaba de una clase social, sino de aquello que podríamos haber sido. Nadie está a salvo.