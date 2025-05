A la espera de la Palma de Oro: 'Romería', de Carla Simón, y 'Sirat', de Oliver Laxe, se examinan en Cannes

El jurado de la sección oficial del Festival de Cannes ya ha decidido el palmarés de la 78ª edición, que dará a conocer este sábado por la tarde. A la espera de saber si sus nueve miembros, presididos por la actriz Juliette Binoche, han incluido las dos producciones catalanas en el sobre de premiados, el cine catalán se marchará del certamen más prestigioso del mundo con buena nota: es la primera vez que dos cintas del país compiten simultáneamente por la Palma de Oro. Para redondear la hazaña, Simón y Laxe deberán imponerse a las otras 20 candidatas en competición, entre las que figuran nombres consolidados del cine contemporáneo como Wes Anderson, Julia Ducournau, Jafar Panahi, Joachim Trier, Kelly Reichardt, Richard Linklater y los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne.

Por ahora, la carrera por la Palma de Oro no tiene un ganador claro, aunque suenan con fuerza títulos como O agente secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho; Un simple accidente, de Jafar Panahi; Sound of falling, de Mascha Schilinski; The history of sound, de Oliver Hermanus, con Paul Mescal y Josh O’Connor en el reparto; o Resurrection, la nueva película de Bi Gan, el último largometraje en incorporarse a la ecuación, pero que ha impactado a la crítica en las últimas horas.

Con todo, Romería y Sirat mantienen el pulso y se encuentran entre las mejor valoradas en la última tabla publicada por la Sociedad Internacional de Cinematografía, que incluye a críticos y miembros de la industria.

Mientras tanto, la película de Oliver Laxe ya ha ganado el premio a la mejor banda sonora del festival. El jurado, compuesto por periodistas de cine franceses e internacionales, ha premiado a David Letellier, alias Kangding Ray, por una partitura “que acompaña acertadamente los paisajes áridos y los silencios habitados” de la “encrucijada interior” que narra la película. Los organizadores del galardón consideran que el film del realizador franco-español en competición oficial “marca un punto de inflexión” en su obra, “que aquí firma una fábula mística entre el desierto y la revelación interior”.

La película, que cuenta con coproducción catalana, ha recibido aún otro reconocimiento: Pipa y Lupita, los dos perros que aparecen en la cinta, han ganado el gran premio del jurado Palm Dog. Precisamente, en el marco de la celebración del certamen, ha trascendido que la firma Neon ha comprado los derechos de distribución en Estados Unidos de Sirat.

El viernes también fue el día de Carla Simón, que compartió mesa con la actriz mexicana Salma Hayek y la australiana Nicole Kidman durante la cena de clausura de un ciclo de charlas sobre mujeres y cine que ha tenido lugar en el Festival de Cannes. El encuentro puso el punto final a las charlas Women & Motion, con el objetivo de promover el reconocimiento y la influencia de las mujeres en los campos creativos y compartir visiones sobre inclusión, representación y creatividad.

Simón fue protagonista de una de las charlas, que también dio voz a la actriz francesa Charlotte Gainsbourg, a la estadounidense Dakota Johnson, a la cantautora francesa Juliette Armanet, y a las directoras japonesas Hirokazu Kore-eda y Chie Hayakawa.