Guitarricadelafuente: "Bastante gente me ha dicho que usa mi música para tener sexo"

Sus canciones nunca han pasado inadvertidas. Desde que él mismo las difundía han contado siempre con la respuesta del público, pero el salto que ahora está dando es absolutamente espectacular. Con total probabilidad, 2025 será el gran año de Guitarricadelafuente. Y de su excepcional nuevo álbum, ‘Spanish Leather’. ¿De heterodoxo cantautor folklórico a pop star? “Prefiero pensar en la idea de una folk star, me parece un concepto más sexy”, responde el artista. “A fin de cuentas, lo que hoy vemos como música pop en el futuro se considerará folklore también”.

Ya ha arrancado su gira, que pasará por Barcelona en dos noches consecutivas: el 2 y el 3 de julio en el Poble Espanyol dentro del Festival ALMA. Podremos verle también el 13 de agosto en el Festival de La Porta Ferrada (Sant Feliu de Guíxols) y su presencia va más allá de los escenarios: suena en un corto publicitario de Spike Jonze con Pedro Pascal y, por otro lado, debutará como actor en la próxima película de Los Javis. Está de actualidad en todos los sentidos, pues con este nuevo disco sale al encuentro del presente. “Me siento quizás más a gusto conmigo mismo, con mi cuerpo y con mi tipo de masculinidad. Me siento distinto. Más mayor”, reconoce. Tiene 27 años y asegura que este giro estilístico y conceptual es un fruto de su crecimiento personal. Aunque, paradójicamente, sus canciones nunca habían sonado tan efervescentemente jóvenes. Como en una segunda adolescencia.

El artista Guitarricadelafuente, fotografiado en Barcelona / JORDI OTIX

DEL PUEBLO A LA CIUDAD

Guitarricadelafuente. Álvaro Lafuente Calvo en lenguaje administrativo. Nacido y crecido en Benicàssim (Castellón) y con herencia musical enraizada en su propia familia, de un pequeño pueblo de Teruel. “Hay un paisaje narrativo entre mi disco anterior y este: del chaval que se va de Cuevas de Cañart y deja todas esas referencias con las que aprendió a tocar la guitarra para dejarse llevar ahora por la curiosidad y hacer su camino a la ciudad”. Al mundo podríamos decir. El propio título del disco no podría sonar más internacional y más patrio al mismo tiempo: ‘Spanish Leather’ (‘Cuero español’). “Lo tenía antes de tener las canciones. Representa la propia piel que llevamos encima y nos recubre, y que ya ha absorbido la tradición. Por un lado veo el cuero como material relacionado con la artesanía, algo duro y resistente, pero que al mismo tiempo puede moldearse y formar parte de uno. Es como pensar: estoy dejando el pueblo pero conmigo llevo mi propia piel”.

También ha titulado en inglés la canción ariete de todo este nuevo proyecto, la primera del sensacional repóker de singles que ha preludiado la edición de ‘Spanish Leather’. Se llama ‘Full time papi’ y Youtube ha calificado su videoclip para mayores de 18 años. Imágenes de alto voltaje que él se resiste a etiquetar. “Yo no pensaba que sorprendería tanto. A fin de cuentas, la sexualidad siempre ha estado presente en los videos de reggaetón, pero cuando la utilizas en otros género es como si llamara más la atención”. Desconoce si hay quien lo visiona como estimulación erótica. “Y si fuera así me parecería genial. Lo que sí bastante gente me ha dicho es que usa mi música para tener sexo”, confiesa.

CELEBRACIÓN PERMANENTE

La singular identidad artística de Guitarricadelafuente no es solo musical. Todo un mundo estético, reflejado especialmente en sus vídeos: con jóvenes apurando la flor de la vida como si el mañana no existiera, entre la celebración permanente y cierto hastío. “La temática que más se repite en el disco es el miedo a que se acaben las cosas: que se acabe la noche, que se acabe una fiesta, que se acabe el amor…. Como sentir nostalgia por lo que todavía no ha sucedido”.

De todas modos, a Guitarricadelafuente ya no le importa que perduren o no sus canciones. Las ve simplemente como fotografías de su día a día. “Son como los tiempos que corren”. Dicho sea en toda la extensión del término: “Hoy todo es rápido, vertiginoso, y todo parece que nos sabe a poco. Pero yo no quiero verlo de manera pesimista, creo que toda esa actual inmediatez puede ser poética también. Prefiero dejarme llevar por ella”. Algo que ha definido su nueva manera de componer, más abierta y con diferentes jóvenes autores intercambiando inspiración con él. “Son canciones que no han reposado tanto, mucho más directas, con una energía de disfrute. Y algo de tonteo”.

VOZ FRÁGIL Y COROS ROBUSTOS

Abrupta ruptura artística y vital sin renegar tampoco del camino antes andado. En directo mantendrá su banda de siempre (con la incorporación de una batería). No dejará de cantar sus anteriores éxitos, “pero traducidos al lenguaje de este disco”. Y sigue ahí, en varias piezas, el productor de su aclamado álbum anterior (‘La cantera’), el visionario Raül Refree. En un contexto creativo tan plural como internacional. Grabado principalmente en Los Ángeles con la producción de Carter Lyne (que justo ahora “está con el próximo trabajo de Justin Bieber”) y también de pablopablo, Jasper Harris, Bard Overhofer y Rodhaid McDonald. Su inconfundible voz suena más dulce que nunca, no tan rota, y la contrasta en varias canciones con coros de corte viril, por no decir testosterónicos. “Poner esos coros hipermasculinos atreviéndose a decir: quiero ser tu Full time papi, es como dejar de sentirlos como algo amenazante que esté dudando de tu fragilidad. Es como si de repente formaran parte de tu equipo”.