Julie Fuchs, soprano: "Imagino a Cleopatra hoy como Beyoncé, una mujer con gran capacidad de seducción"

El contratenor Xavier Sabata y la soprano Julie Fuchs lideran el reparto de la ópera de Georg Friedrich Händel, 'Giulio Cesare', con una moderna propuesta escénica de Calixto Bieito, que sitúa la acción en el mundo de los nuevos ricos de hoy obsesionados por el lujo y las apariencias. Desde la temporada 1981-82, con la fabulosa Montserrat Caballé, este título barroco no había regresado al coliseo. Esta nueva versión será distinta a todas las anteriores no solo por la puesta en escena sino por la calidad musical. Por primera vez la orquesta del Liceu interpretará la obra con instrumentos de época -originales o copias- dirigida por el maestro William Christie, un 'crack' de la música barroca. "La orquesta hoy toca tan bien o mejor que muchas de las grandes orquestas barrocas de los Estados Unidos o Europa. Estamos ante el nacimiento de una nueva orquesta, la Orquesta Barroca del Liceu, un hito impresionante", ha destacado el maestro.

A partir de este domingo y hasta el 7 de junio, el Liceu acogerá seis funciones de este título, una historia de amor, ambición y poder donde los personajes protagonistas ambicionan el dominio total de Egipto. La escenografía de Rebecca Ringst tiene concomitancias con ese efímero pabellón de Arabia Saudí en la Exposición Universal de Dubai de 2020 en cuya fachada inclinada destacaba una enorme pantalla. La acción transcurre en una especie de "espacio inventado, con sueños digitales, en un paraíso del desierto", ha explicado Astrid van den Akke. Ella se encarga de reponer en Barcelona esta coproducción del Liceu con la Dutch National Opera, estrenada en Ámsterdam en 2023.

El contratenor Xavier Sabata y la soprano Julie Fuchs lideran el reparto de la ópera de Georg Friedrich Händel, 'Giulio Cesare'. / David Ruano

En esta propuesta de Bieito, Julio César y Cleopatra viven en un mundo rodeado de lujo pero también de "violencia, amor, sadismo y corrupción". Juega mucho con las proyecciones. Todos los personajes entran y salen de un "mundo de fantasía, donde se proyectan muchos vídeos".

Para Fuchs y Sabata, que el año pasado ofrecieron en el Liceu 'L'incoronzione di Poppea', con una sorprendente y aclamada propuesta de Bieito, volver al Liceu con este rol es un regalo. "Disfruto con la música que tiene siete arias muy diferentes que me permite utilizar todos los colores de mi voz", ha señalado encantada de encarnar a esa poderosa reina de Egipto "poderosa, inteligente, con habilidades políticas y de relaciones diplomáticas, que hablaba nueve idiomas". Sin embargo, preguntada por su equivalente actual, responde: "No veo muchas mujeres en la política como Cleopatra. En nuestra época la gente muy inteligente no se mete en política. Imagino a la Cleopatra hoy como Beyoncé, una mujer con gran capacidad de seducción que sabe utilizar su imagen", ha declarado Fuchs.

Sabata destaca la ironía que emplea Bieito para destacar "el vacío que hay detrás de toda la opulencia y presenta los personajes heroicos de una forma mucho más frágil y humana". La música de Händel refleja toda esa gran humanidad y contradicciones de los personajes. "Händel es uno de los mejores compositores a la hora de plasmar, a través de los sentimientos y las emociones, a las mujeres que sufren", ha apuntado Christie.

Sabata y Fuchs se entienden con solo mirarse, su conexión es enorme. "Hay una química personal entre nosotros, es mágica", ha asegurado el contratenor. La falta de egolatría y la generosidad entre ambos es clave en ese sentido, ha señalado ella. Completan el reparto Teresa Iervolino (Cornelia), la mezzosoprano Helen Charlston (Sesto), el contratenor Cameron Shahbazi (Tolomeo), el barítono José Antonio López (Achilla), Jan Antem (Curio) y Alberto Miguélez Rouco (Nireno).

La escenografía de Rebecca Ringst tiene concomitancias con ese efímero pabellón de Arabia Saudí en la Exposición Universal de Dubai de 2020 en cuya fachada inclinada destacaba una enorme pantalla. / David Ruano

Sonido original

Convertir la Orquesta del Gran Teatre del Liceu en un gran instrumento barroco ha sido ilusionante para el veterano director musical norteamericano con nacionalidad francesa. Está afincado en Francia desde hace tiempo y es un referente en la interpretación de la música antigua. Christie ha confesado que "el milagro" de convertir la Orquesta del Liceu en una formación barroca se ha producido más rápido de lo que imaginaba gracias a la predisposición y talento de los músicos, a los que ha alabado.

Esta ópera, estrenada en Londres en 1724, no se ha representado demasiado en el Liceu. En esta ocasión la música sonará como nunca, pues hasta ahora no se había interpretado atendiendo a los criterios historicistas con instrumentos que reproducirán fielmente el sonido original del siglo XVIII. "Händel tocaba medio tono por debajo que la afinación moderna y los instrumentos se han afinado así, a la baja". Eso, sin duda, irá a favor de los cantantes. Pero más allá de los materiales diferentes como cuerdas de tripa, Christie concluye: "Lo más importante no solo es el instrumento sino la mentalidad del intérprete. Un violinista moderno toca bien música barroca cuando entiende que esta música es un repertorio diferente, que se toca de una manera distinta. Requiere mucho estudio".