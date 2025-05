Censurada en Andorra una exposición de obras censuradas del Museu d’Art Prohibit

Ahí donde tendría que haber una portada de Charlie Hebdo, la primera de la revista francesa tras el atentado yihadista del 7 de enero de 2015 que se saldó con 12 muertos y una decena de heridos, sólo dos clavos y una cartela explicativa. Espacio vacío y ni rastro del dibujo de Luz en el que aparece Mahoma luciendo una pancarta en la que puede leerse "Je Suis Charlie", lema de las protestas tras el ataque contra la revista satírica.

La portada de la discordia / EPC

La obra, flanqueada por fotografías de Daniel Ochoa de Olza de las víctimas de los atentados de la sala Bataclan, debía formar parte, ojo a la ironía, de ‘La censura es la comisaria de esta exposición’, muestra que el Comú d’Escaldes-Engordany decidió cancelar ayer pocas horas después de su inauguración.

¿La versión oficial? Motivos de seguridad nacional. Alegan desde la parte andorrana que, en el contexto actual de elevada alerta terrorista -con un nivel 4 sobre 5 en España y 5 sobre 5 en Francia-, y teniendo en cuenta la proximidad con el inicio de los Juegos de los Pequeños Estados, que comienzan este lunes, "se ha valorado que el mantenimiento de la exposición podía comportar riesgos que deben evitarse por responsabilidad institucional”.

Para el Museu d’Art Prohibit, organizadores de la exposición, se trata, sin embargo, de pura y simple censura. Sin matices. Explican desde el centro de Taxto Benet que, horas antes de la inauguración, la cónsul mayor de Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ordenó descolgar la portada ‘Charlie Hebdo’. “Y por ahí sí que no pasamos. Si no la podemos exhibir no hay exposición”, relatan desde el museo barcelonés, contradiciendo así la versión oficial.

La ilustración objeto de la polémica, recuerdan, fue un canto a la libertad de expresión posterior a los atentados. 'La censura es la comisaria de la exposición', creada específicamente para el Espai Caldes y comisariada por Carles Guerra, buscaba reunir obras objeto de censura, prohibiciones o rechazo por parte de instituciones, autoridades o sectores sociales diversos.