Marco d’Eramo, sociólogo: “Los Airbnb y los turistas no vacían los centros de las ciudades, lo hace el mecanismo de la rentas del capital”

El Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona ha reunido a académicos, escritores, artistas y pensadores para reflexionar sobre uno de los temas más discutidos de la actualidad: el turismo. Un fenómeno de masas que transforma ciudades, mueve economías y trae consigo toda una serie de consecuencias, desde el impacto climático a la preservación patrimonial. Cinco años atrás, Marco d’Eramo ya analizó esta materia en el ensayo ‘El selfie del mundo: Una investigación sobre la era del turismo’. Su conclusión: “El turismo se ha convertido en la industria más importante de nuestro tiempo”.

En el Mirador del CCCB, d’Eramo ha desarrollado varios de los puntos que apartecen en su obra: los orígenes de la industria, el paso al fenómeno de masas y su consecuente ”degradación” y cómo conceptos como “ciudad turística” o “patrimonio cultural” pueden significar en ocasiones un sello de muerte. Le ha acompañado la doctora en antropología social y cultural Saida Palou Rubio, quien ha puesto de relieve la estrecha relación entre cultura y turismo: “son esferas ligadas, el cambio cultural es una consecuencia del turismo, y de la misma forma, el turismo cambia por la cultura”.

Las ciudades como patrimonios a explotar

D’Eramo ha empezado su ponencia poniendo en cuestión la palabra turista. “No existe en singular, tienen que ser en masa”. Diversas revoluciones, pasando por la tecnológica, la de transportes y la social, consiguieron que viajar pasara de ser algo al alcance de unos pocos aristócratas a abrirse poco a poco a la mayoría de la población. “Las revoluciones sociales crearon el tiempo libre retribuido. Junto a la mejora del transporte y las tecnologías, se creó el turismo de masas”. Con la masificación del fenómeno, también llegó su degradación: “Ya a finales del siglo XIX se empezó a hablar de los turistas como animales, ‘manadas’ o ‘rebaños’”.

Queramos o no, todos formamos parte de esta manada de turistas. Como remarca el autor, el derecho a viajar es inherente a la idea de libertad. Tras el Covid y la privación de la libertad de movimiento, los viajes se han multiplicado como nunca. El problema recae en que “nuestra idea de libertad está consumiendo literalmente el mundo”. La industria del turismo es la responsable del “8% de emisiones de CO2 a la capa de ozono”. Si en ese cálculo se tienen en cuenta todas las demás industrias que dependen de la actividad turística, la contaminación se dispara.

Sin embargo, las quejas sobre el turismo van más encaminadas a la aglomeración y la explotación de los “yacimientos culturales”. “Las ciudades han pasado a convertirse en patrimonios a explotar”, afirma el sociólogo. Pero, señala d’Eramo, eso no es una consecuencia del turismo, es una consecuencia del capitalismo y la mercantilización. “Hay mercantilización de todo, hasta del arte, pero solo nos quejamos del turismo. No es el turismo o los Airbnb los que provocan que se vacíen los centros de las ciudades, son los mecanismos de las rentas de capital”. De hecho, señala que antes del turismo, los centros ya se vaciaron para dejar paso a oficinas o centros comerciales al aire libre.

Conservar una ciudad quiere decir matarla, el certificado de patrimonio de la humanidad es una sentencia de muerte

"No podemos vivir con el turismo ni sobrevivir sin él”. Encontrar el equilibrio entre ambas parece difícil, y solo es posible “aplicando políticas de turismo”. Políticas que no solo pasan por poner una entrada para visitar una ciudad, sino que pasan por mejoras en las viviendas y en los salarios. ”Aunque se limite el turismo en Venecia, no vivirá nadie, porque sigue habiendo el problema de las casas”, afirma el autor italiano. “El problema de las ciudades turísticas no es que sean turísticas, es que solo son ciudades turísticas. Esas están destinadas a morir”.

“El presente se crea sobre el pasado, no hace falta preservar toda la ciudad. No es un monumento”. Transformar la ciudad en una atracción turística es lo que la condena. “Conservar una ciudad quiere decir matarla, el certificado de patrimonio de la humanidad es una sentencia de muerte”.