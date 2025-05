La india Banu Mushtaq gana el Booker Internacional con los relatos "vibrantes y radicales" de 'Heart Lamp'

La colección de relatos cortos sobre mujeres 'Heart Lamp', escritos por la abogada y activista india Banu Mushtaq y traducidos al inglés por Deepa Bashti, ha ganado este martes el premio Booker Internacional, la versión del prestigioso galardón para libros escritos en otras lenguas.

En palabras del portavoz del jurado, el escritor Max Porter, 'Heart Lamp' se presenta como “algo genuinamente nuevo para los lectores ingleses: una traducción radical” de “historias hermosas, agitadas y que afirman la vida”. Los 12 cuentos de 'Heart Lamp', escritos por Mushtaq durante tres décadas y seleccionados por Bashti, narran las vidas de las mujeres en comunidades patriarcales del sur de la India. "Sus historias son políticas y contienen el feminismo por el que se le conoce y relatos extraordinarios sobre sistemas patriarcales y resistencia. Pero no son historias activistas: ante todo son cuentos de las vidas cotidianas de mujeres", señaló Porter tras conocerse el fallo.

En palabras de la propia Muhstaq, sus historias abordan cómo "la religión, la sociedad y la política exigen de las mujeres obediencia incondicional y, al hacerlo, les infligen una crueldad inhumana, convirtiéndolas en meras subordinadas. El dolor, el sufrimiento y la vida desamparada de estas mujeres crean una profunda respuesta emocional dentro de mí, que me obliga a escribir".

'Heart Lamp', escrito originalmente en canarés, lengua del sur de la India hablada por 65 millones de personas, es la primera selección de relatos que consigue el Booker Internacional, anunciado en una gala en el museo Tate Modern de Londres y que está dotado con 50.000 libras (59.000 euros) que se dividirán a partes iguales entre la escritora y la traductora. Basthi, además, se convierte en la primera traductora india en ganar el premio.

"Vibrante, radical y extraordinaria", 'Heart Lamp' se ha impuesto a otros finalistas como 'On the Calculation of Volume I', de Solvej Balle, traducido por Barbara J Haveland; 'Small Boat', de Vincent Delecroix, traducido por Helen Stevenson; 'Under the Eye of the Big Bird', de Hiromi Kawakami, traducido por Asa Yoneda; 'Perfection', de Vincenzo Latronico, traducido por Sophie Hughes; y 'A Leopard-Skin Hat', de Anne Serre, traducido por Mark Hutchinson.