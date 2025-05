Palma de Oro sorpresa para Denzel Washington en Cannes

El actor estadounidense Denzel Washington, intérprete en títulos como 'Malcom X', 'Training Day' o 'John Q', recogió este lunes una Palma de Oro de Honor, que fue entregada por sorpresa en Cannes.

Washington, de 70 años, ignoraba que se le iba a entregar este galardón cuando se presentó esta tarde en la Croisette para el estreno de 'Highest 2 Lowest', la nueva película de Spike Lee, que se presentó en esta edición 78 del Festival de Cannes fuera de competición.

Cruzó la alfombra roja con el resto del equipo del filme, en el que también sobresalen figuras como Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Elijah Wright o el rapero A$AP Rocky, pero una vez dentro del Gran Teatro Lumière fue llamado al escenario.

"Tenemos algo especial que darle, señor Denzel Washington", dijo en tono misterioso Spike Lee al micrófono, mientras el delegado artístico del festival Thierry Frémaux, se acercaba con una caja, acompañado de la presidenta del certamen, Iris Knobloch.

"Es la Palma de Oro de honor para Denzel Washington", anunció Frémaux, desatando un gran aplauso y ovaciones del público.

Muy emocionado, el actor pidió a la audiencia que se sentara para poder hablar, reconociendo que el homenaje le había pillado por sorpresa.

"Desde el fondo de mi corazón, gracias a todos (...) Somos un grupo muy privilegiado los de esta habitación porque podemos hacer películas y llevar esmóquines y ropas bonitas y nos pagan por ello. Nos sentimos bendecidos sin medida, me siento bendecido sin medida", aseveró.

Cannes suele entregar más de una Palma de Oro de honor en cada edición -a veces, como en esta ocasión, por sorpresa- y este año solo se sabía de un homenajeado, el actor Robert de Niro, quien ya recogió el galardón durante la pasada ceremonia de apertura.

Spike Lee arremete contra Trump

Ilfenesh Hadera, Spike Lee y Jeffrey Wright en la presentación de 'Highest 2 Lowest'. / CLEMENS BILAN / POOL / EFE

"No sé cómo podemos hablar de los valores estadounidenses considerando quién es el presidente". Así de directo fue Spike Lee en una rueda de prensa en Cannes al ser preguntado sobre si las redes sociales han puesto en peligro la moral en Estados Unidos. Y también se preguntó "cómo va a funcionar" el aumento de los aranceles anunciado por Donald Trump para las producciones de cine extranjeras, pero al mismo tiempo reconoció que "la gente está sufriendo" en Estados Unidos por la pérdida de puestos de trabajos.

En una rueda de prensa para presentar fuera de competición en Cannes su filme 'Highest 2 Lowest', protagonizado por Denzel Washington -ausente ante los medios de comunicación-, el realizador estadounidense trató de no profundizar mucho en las cuestiones políticas.

"Mi esposa me dijo: '¡Spike, ten mucho cuidado con lo que dices!'", exclamó entre risas y elevando mucho la voz.

Pero se refirió a Trump sobre la cuestión de los valores, aunque aseguró que no se puede condenar a las redes sociales. "La gente dice lo mismo del cine o de lo que sea. Así que no voy a demonizar el formato".

Y sobre los aranceles del cien por cien con los que el presidente ha amenazado a las películas extrajeras, Lee aseguró no tener respuesta aunque apuntó que "la gente está sufriendo".

Spike Lee en el Festival de Cannes. / JULIE SEBADELHA / AFP

"Nadie está trabajando. El tipo acaba de decir que quiere imponer un arancel a todas las películas que se rodaran… No sé cómo va a funcionar".

"Yo adoro rodar en Estados Unidos", agregó el realizador, que recordó que 'Do the Right Thing' ('Haz lo que debas', 1989), originalmente se iba a rodar en Baltimore pero se hizo en Nueva York, pero, en cualquier caso, no se hubiera podido hacer fuera de su país.

Un filme que se presentó en la competición oficial de Cannes y que recibió comentarios de "puro racismo". "Se ha demostrado que todas esa personas estaban equivocadas pero después de tantos años no han perdido perdón por lo que dijeron, siguen siendo idiotas".

Un año después de 'Do the right thing' llegó la primera colaboración de Spike Lee con Washington, 'Mo Better Blues' ('Cuanto más, ¡mejor!'), a la que siguieron 'He Got Game' ('Una mala jugada', 1998), 'Malcom X' (1992) e 'Inside Man' ('Plan oculto', 2006).

Cuando el director y el actor se reunieron para hablar de 'Highest 2 Lowest', se dieron cuenta de que habían pasado 18 años desde 'Inside Man'. "Eso nos sorprendió porque para nosotros era como si fuera ayer, eramos los dos mismos viejos amigos", dijo Lee.

Denzel Washington con Thierry Fremaux y la presidenta del festival Iris Knobloch, recoge su Palma de Oro sorpresa. / Valery Hache / AP

Washington se mostró muy interesado en esta nueva versión de un filme de Akira Kurosawa, un cineasta que apasiona a Lee, que ya se inspiró en 'Rashomon' (1950) para hacer su ópera prima, 'She's Gotta Have It' ('Nola Darling', 1986).

Ahora ha hecho su particular versión de 'High and Low' ('El infierno del odio', 1963), en la que un magnate de la música ( Washington), recibe una petición de rescate por parte de los secuestradores de su hijo Trey (Aubrey Joseph) y se encuentra en el dilema de pagar o no en una historia que cuenta en su reparto con el rapero A$ap Rocky.

"Soy un cinéfilo", señaló Lee, que aseguró que aunque es una adaptación de Kurosawa, en su filme se pueden ve claramente muchas otras influencias, entre las que destacó 'The Frenc Conection' y el gran Gene Hackman, recientemente fallecido. "Quería integrar grandes filmes en mi trabajo para rendir homenaje al pasado".

Una película muy entretenida que ha gustado en Cannes y en la que destaca el trabajo de Washington, que Lee alabó mucho. Tanto el de este filme como el de sus anteriores colaboraciones, especialmente en 'Malcom X', por el que, en su opinión, debería haber ganado el Óscar. "Y no es porque no adore a Al Pacino" -lo ganó él por 'Esencia de mujer'.

Trabajos como los de Washington son los que enseña Lee a sus alumnos de la NYU (New York University), que calificó de "la mejor escuela de cine del mundo" y a la que él no pudo asistir como estudiante por que no consiguió la nota necesaria.

"Les enseño que las palabras cuentan, que la palabra 'intentar' es mala", lo que hay que hacer es trabajar, tener voluntad y estar comprometido con el cine".

"En mi época, yo estudiaba con Ang Lee y entonces su inglés no era perfecto, pero los dos estábamos determinados y resueltos, no esperábamos la motivación de los profesores", recordó.