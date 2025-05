Denzel Washington conquista Cannes en su primera visita

Es extremadamente excepcional que el Festival de Cannes conceda una Palma de Oro honorífica a un artista que nunca antes ha paseado por su alfombra roja, pero es que hay muchas cosas que de las que solo es capaz un actor como Denzel Washington, que ha visitado por primera vez el certamen francés en sus 45 años de carrera y ha aprovechado la ocasión para recoger su Palma de Oro honorífica. Washington, por ejemplo, puede interpretar a villanos tan carismáticos que acaban generando más empatía que los supuestos héroes, como hizo en 'Training Day' (2001) o en la reciente 'Gladiator II' (2024). Y en la quinta película que ha rodado con Spike Lee, 'Highest 2 Lowest' -su primer trabajo juntos en casi 20 años-, se marca una espontánea pelea rapera con el mismísimo A$AP Rocky que sin duda será recordada como uno de sus momentos actorales más icónicos. Puede que la profundidad emocional no destaque en su interpretación en la película, presentada fuera de conscurso en el festival, pero eso es solo porque el guion que la sustenta no le da acceso al tormento interior del personaje.

'Highest 2 Lowest' es una reinterpretación de 'El infierno del odio' (1963), magistral intriga policial dirigida por el gigante del cine japonés Akira Kurosawa y centrada en un magnate que se ve situado en una posición comprometedora en vísperas de un acuerdo comercial de gran importancia cuando un secuestrador confunde al hijo de su chófer con su propio hijo. Lee se muestra reverente a la película original aunque traslade la columna vertebral del relato de Yokohama a la ciudad de Nueva York, no comparta la paciencia narrativa de Kurosawa e incluya en su película más momentos de griterío sobre asuntos deportivos dirigido directamente a la cámara de los que, si la memoria no traiciona, incluye la versión original. Ahora como entonces, en todo caso, el protagonista se enfrenta a un dilema: ¿debería echar por tierra su plan comercial para salvar a alguien que no es de su familia?

Desigualdades raciales

Una de las principales diferencias de ambas versiones, además del tono jocoso que Lee imprime a menudo a su película, es el impecable equilibrio que Kurosawa encontró entre el suspense, el drama doméstico y la reflexión sobre desigualdades de clase. 'Highest 2 Lowest' no ningunea la creación de tensión, pero le pierde el interés en abordar demasiados temas adyacentes: mientras renuncia al pesimismo y el cinismo de su modelo, trata de reflexionar sobre el arte creado por la comunidad negra y las desigualdades raciales, sobre el materialismo en el mundo del hip-hop y sobre el cáncer de las redes sociales.

El director afroamericano, es cierto, vuelve a demostrar su talento innato para capturar la energía incomparable que derrocha la Gran Manzana, especialmente en una secuencia de acción que rinde homenaje a la película de Kurosawa y al mismo tiempo deja claro que ha visto más de una entrega de la saga 'Fast & Furious', pero a la hora de atender sus responsabilidades argumentales se convierte en un 'thriller' genérico compuesto de policías groseros, abogados intrigantes, matones autorreflexivos y demasiados boquetes argumentales. En última instancia, decimos, la película se sostiene sobre el trabajo de Washington, que vuelve a demostrar su capacidad para generar emociones opuestas prácticamente de forma simultánea, y para comerse la pantalla mientras rapea como si no hubiera un mañana.

Panahi contra Irán

Sobre el papel, el iraní Jafar Panahi tiene prohibido por el régimen teocrático de su país rodar películas hasta 2030, pero recientemente las autoridades han relajado las restricciones sobre su arte. En la primera película que dirige desde entonces, 'A Simple Accident' -aún tuvo que rodarla en secreto, ojo, para sortear la censura estatal-, Panahi teje una intriga moral crudísima sobre un hombre que de forma accidental cree identificar a quien fue su torturador y que, tras arrastrarlo al desierto con el fin de enterrarlo vivo, decide antes incorporar en su misión a otras víctimas de persecución política para que lo ayuden a confirmar que aquel hombre es, en efecto, el monstruo que les arruinó la vida.

Jafer Panahi posa para los fotógrafos en Cannes / Associated Press/LaPresse / LAP

Desde que la Justicia -es un decir- de su país le prohibió hacer cine hace una década y media, Panahi rodó en secreto cinco largometrajes rabiosamente personales que no son ni ficciones ni documentales y que, con grandes dosis de inventiva, reflexionan sobre la esencia misma del cine mientras ponen en evidencia las espantosas circunstancias personales, sociales y políticas que determinaron su creación. Presentada a concurso en Cannes, 'A Simple Accident' carece de la sofisticación artística de esas películas pero las supera en términos de poderío dramático.

Para anudar la garganta del espectador, presenta un país en el que las víctimas del régimen se ven obligadas a ser vecinas de sus verdugos y, mientras aúna los respectivos sentidos del absurdo de Samuel Beckett y Quentin Tarantino, nos pide que nos preguntemos sobre si los oprimidos están legitimados para adoptar los mismos métodos que sufrieron a manos de sus opresores, aunque esté claro que la venganza nunca les permitirá cerrar sus heridas. Su forma de hacerlo no es muy sutil, pero sí completamente absorbente.