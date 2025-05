La Calòrica estrena en el Lliure 'La brama del cérvol', una corrosiva comedia existencial

El público fiel de La Calòrica espera con ganas su nueva creación, 'La brama del cérvol (una experiència única en un marc incomparable)', una corrosiva comedia existencial que llega este miércoles al Lliure. La ansiedad, la conexión y esa rabiosa necesidad de vivir experiencias inéditas pero perfectamente estándares en plena naturaleza aparecen en esta obra protagonizada por personajes muy diferentes en los que se desdoblan los seis intérpretes protagonistas. Desde una pareja en crisis a hombres de negocios o un grupo de creadores escénicos que filosofan sobre las posibilidades del teatro político para transformar la sociedad aparecen en esta obra surgida de las inquietudes de esta inquieta compañía catalana que expone con humor algunas de sus dudas y temores sobre la sociedad actual. "Es un humor menos intelectual que el de 'Le congrès no marche pas', que era como una cuadro que mirabas como con una audioguía de museo -explica Joan Yago, autor de la obra, que acaba de ser publicada por Comanegra-. 'La brama del cérvol' es un viaje con el cual penetras en el bosque y tiene un humor más cañero".

Tienen ganas de debutar por fin en la Sala Puigserver, la más grande del Lliure, donde estrenarán su nuevo proyecto. "Es la primera vez que abordamos el tema de la relación ciudad-campo y concretamente de cómo los urbanitas vamos a vivir esas experiencias sanadoras con una lógica capitalista que no funciona -señala Yago-. Esa manera 'smartbox' de consumir experiencias te lleva a chupar atascos, llegar a sitios donde todo está organizado y hacer media hora de excusión para volver pensando que eres una persona nueva y seguir produciendo. ¡No tiene ningún sentido!".

Dos refuerzos

La compañía, que suele incorporar a nuevos intérpretes en sus creaciones, ha fichado esta vez a Oriol Casals y Mel Salvatierra, que se han adaptado fantásticamente a la 'troupe' habitual con actores como Xavier Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López y Júlia Truyol, dirigidos por Isra Solà. A Mel, a la que no conocían pero habían visto en el Tantarantana con la trilogía de Miquel Mas Fiol, la seleccionaron en un 'casting'. Y a Casals, que ya colaboró en su serie 'Sala Polivalent' de TV3, lo ficharon tras la marcha de Marc Rius para rodar la nueva serie de Dani de la Orden 'La casa nostra'.

La Calòrica al completo. / Sergi Panizo

La moderna escenografía de Bibiana Puigdefàbregas reproduce un bosque y un hotel de manera metonímica y técnica. "Un muro de altavoces se convierte en una cerca de piedra en medio del bosque y unos 'leds' que cambian de color representan los árboles en un entorno natural que cada uno imaginará. La naturaleza no es figurativa. Todos los focos y elementos técnicos están a vista en el escenario y nos sirven para reproducir el bosque y los diferentes espacios", puntualiza Yago.

Se trata de una obra con muchas capas. "No hay un tema central, sino muchos ligados al viaje que hace cada uno de los personajes en la obra". Hay una quincena. Por un lado, hay la trama de una pareja de urbanitas de mediana edad que esperan que, reconectando con la naturaleza, reconectarán la pareja. Por otro, un grupo de artes escénicas que hacen un retiro para hablar del sentido de su trabajo y del valor del teatro hoy en día. Y una tercera trama tiene que ver con "dos chicas que van en busca de una 'rave' real, secreta y autogestionada". La última 'rave' auténtica que se celebra en Catalunya, vamos. Pero como suele ocurrir en la vida, todo acaba liándose y enredándose. En eso algo en común tiene el bosque donde se encuentran los personajes para escuchar el bramido del ciervo en celo con ese bosque mágico y poético de 'Sueño de una noche de verano' de Shakespeare, donde todo se transforma.

¿Hay moraleja en esta comedia de enredo? "Tengo la sensación que a algunos espectadores les parecerá que la obra no tiene suficiente moraleja mientras que otros pensarán que tiene demasiada -dice el autor-. Aunque en la obra se habla de varias tesis, 'La brama del cérvol' es un canto a la complejidad de la vida. No todo se puede resolver con una explicación sencilla. Si algo hace la obra es exponer esa dificultad". Yago espera que la gente se ría, que no se pierda con todo lo que ocurra en esa jaula de grillos que a veces puede parecer la obra.

En todo caso, seguro que sorprenden al personal porque si algo tiene La Calòrica es que nunca se repite. Intentan superarse en cada proyecto haciendo cosas nuevas y diferentes que no se pueden contar para evitar 'spoilers'. Por ahora, al estrenarse en una sala de mayor capacidad, sigue habiendo entradas disponibles, no como ocurrió la última vez que actuaron en el Lliure de Gràcia.