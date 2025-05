Sexo, tacos y misantropía: 'Hacia cero' es una adaptación de Agatha Christie como pocas se han visto

Una vez asentada en el éxito, Agatha Christie se dio de vez en cuando el capricho de escribir alguna novela sin inferencias de Hércules Poirot o Miss Marple y que le permitiera ignorar expectativas. Entre ellas estuvo 'Hacia cero', de 1944, libre incluso a nivel estructural: aquí no aparece ningún cadáver hasta bien entrada la historia. La idea es que, en realidad, el asesinato no es el principio. "El asesinato es el fin", explica el abogado Frederick Treves (Clarke Peters) al principio de 'Hacia cero', adaptación a miniserie de la BBC que Movistar Plus+ estrena este lunes. "La historia empieza mucho antes, años antes, cuando el asesinato se germina. El inicio, por así decirlo".

Un matrimonio extraño

La acción se desarrolla en 1936, pero también vemos 'flashes' del pasado, de posibles puntos de origen. Por ejemplo, de la infancia del astro del tenis Nevile Strange (Oliver Jackson-Cohen) y su esposa Audrey (Ella Lily Hyland), envueltos en el presente de la historia en un divorcio muy público por la infidelidad del primero con Kay Elliott (Mimi Keene), una joven con fama de cazafortunas. Nevile se casa rápidamente con ella, pero sin dejar de pensar en su exmujer. De hecho, incluso convence a Kay para ir de luna de miel a la casa costera de su tía Camilla (Anjelica Huston, nada más y nada menos)… en unos días en que Audrey también va a estar allí.

No son los únicos visitantes a los que acoge Lady Tressilian, encerrada en su habitación y postrada en la hurañía desde una tragedia familiar. Al lugar llega también su sobrino proscrito Thomas (Jack Farthing), por el que siente interés Mary Aldin (Anjana Vasan), acompañante de la anfitriona. O el citado abogado Treves, con quien desea reescribir su testamento. Aparecido, más tarde que pronto, el cadáver, se suma a la fiesta el inevitable detective, el Inspector Leach (Matthew Rhys, otra vez abrumador), un hombre hundido en el nihilismo y la misantropía tras su paso como soldado por la Primera Guerra Mundial.

Viviendo el momento

En la dirección encontramos a Sam Yates, conocido sobre todo por su trabajo en el teatro, como esa insólita relectura de 'Tío Vania', de Chéjov, en la que Andrew Scott (el último y gran Tom Ripley) se sube solo al escenario para interpretar varios roles. No es su primera experiencia con el universo Christie: antes había dirigido el telefilme 'Agatha y la maldición de Ishtar' (2019), mezcla de realidad y ficción con la propia autora (encarnada por Lyndsey Marshal) como sabuesa en los desiertos de Irak.

Según ha explicado Yates a 'The New York Times', las novelas de Christie se pueden "hacer al pie de la letra todo el tiempo, o dejar que vivan el momento". Actuando en connivencia con la guionista Rachel Bennette, ha preferido la segunda opción, intensificando los aspectos más turbios y sensuales de la obra original para atrapar al espectador de ahora mismo. En otras palabras, hay algo de sexo (incómodo e inapropiado) y tacos chocantes. Esto no es otro misterio confortable, otro 'cozy crime'.

Lo que vino y lo que vendrá

La BBC lleva colaborando con la productora Mammoth Screen en adaptaciones de Christie desde hace una década, cuando estrenó aquella memorable 'Diez negritos' con aires de terror. Casi siempre han sido escritas por Sarah Phelps, experta en soliviantar a puristas con sus cambios argumentales y afán actualizador. Se lució especialmente con 'El misterio de Pale Horse' (2020), en la que subrayó a placer el componente fantástico de la trama. "Empieza como 'An education' y se convierte en 'El hombre de mimbre'", dijo acertadamente su protagonista, el gran Rufus Sewell.

Ya sabemos qué novela será la próxima en pasar por el filtro Phelps: 'Noche eterna', otra intriga sin detectives icónicos a la vista, aunque fuera base del último episodio de 'Miss Marple' en 2013; también fue olvidada película en 1972. Según ha prometido la guionista, podemos esperar una "sobrecogedora historia de amor, sexo, engaño y muerte, sobre lo lejos que llegamos para atender los deseos de nuestro corazón y lo que hacemos cuando cae la noche y los lobos empiezan a rondar".