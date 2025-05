Un filme sobre el comercio del caucho peruano gana el DOCS Barcelona

DOCS Barcelona, el festival dedicado al cine documental, cierra este domingo su 28ª edición con un palmarés que ha reconocido como mejor película ‘La memoria de las mariposas’, producción peruana que ya recibió una mención especial en el pasado festival de Berlín. El galardón a la mejor película catalana ha sido para ‘Grup natural’, y el premio Docs a la relevancia periodística, otorgado por un jurado de EL PERIÓDICO, ha recaído en la película sueca ‘The dialogue police’, con una mención especial a la noruega ‘Facing war’.

El festival se ha celebrado en seis sedes (CCCB, Renoir, Phenomena, Casa Montjuïc, Filmoteca de Catalunya y Espai Texas) y ha superado los 11.000 asistentes en un primer balance provisional. El jurado, formado por Montse Triola (productora de Albert Serra, entre otros), la montadora Ana Pfaff, el cineasta y programador Fito Castillo y el programador Joost Daamen, han convenido que el interés de ‘La memoria de las mariposas’, filme de Tatiana Fuentes sobre las víctimas indígenas del comercio del caucho en Perú, reside en “la resignificación de las imágenes, tanto en el contexto contemporáneo como dentro del propio metraje para apelar a la reparación y la memoria histórica”.

Garantizar los derechos

Los personajes retratados en ‘The dialogue police (Dialogpolisen)’, de Susanna Edwards, son inusuales: un grupo de policías suecos cuya misión es proteger el derecho a la libertad de expresión. El jurado que otorgó el premio a este filme estuvo formado por Carol Álvarez y Rafa Julve, subdirectores de EL PERIÓDICO, y el periodista y corresponsal de guerra Marc Marginedas.

"El filme nos gustó especialmente porque nos sorprendió la existencia de esta unidad policial”, cuenta Carol Álvarez. “Y la forma como relata el trabajo que realizan es esencial para comprender lo difícil que es garantizar los derechos, sobre todo cuando la sociedad está cada vez más dividida ideológicamente”.

Álvarez ha especificado que el jurado “tardó en tomar una decisión sobre el premiado, por eso insistió en que también hubiera una mención especial para ‘Facing war’, un retrato sorprendente de la alta política que intenta frenar la guerra de Ucrania a través de las gestiones de Stoltenberg”. Realizada por Tommy Gulliksen, ‘Facing war’ arranca con la promesa de Joe Biden de que la OTAN apoyará a Ucrania el tiempo que sea necesario y el compromiso que adquiere el noruego Jens Stontenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hasta el pasado año.

La directora Nina Solà muestra en ‘Grup natural’, el filme premiado en la categoría de mejor producción documental catalana, tres momentos clave en el proceso educativo de un instituto de Barcelona. El jurado formado por Adrià Lahuerta, Elena Molina y Adrián Silvestre ha reconocido sobre todo la voluntad de ir más allá del retrato de una institución concreta para ofrecer un retrato amplio, de características universales, sobre los jóvenes del instituto.

Otros premios

En el amplio palmarés del DOCS Barcelona figuran también otros dos premios otorgados por el jurado oficial, uno dedicado al nuevo talento, auspiciado por Filmin, y el premio del jurado Antaviana. El primero lo ha obtenido el filme de Jacob Perlmutter y Manon Quimet ‘Two strangers trying not to kill each other’, producción británica que se centra, en esencia, en una mujer que vive a la sombra de un hombre famoso, tema que no es precisamente nuevo. Son el fotógrafo neoyorquino Joel Meyerowitz, de 84 años, y la artista visual, escritora y compositora Maggie Barrett, de 75. El filme surge con el reencuentro fortuito entre ambos 30 años después de su separación.

El segundo lo ha merecido ‘Timestamp’, de la directora ucraniana Kateryna Gornostai, sobre el esfuerzo por mantener las escuelas abiertas en Ucrania desde que comenzara el conflicto bélico con Rusia. La característica principal es que la realizadora no ha utilizado entrevistas ni recreaciones, optando por un estilo observacional a través del cual homenajea a profesores y estudiantes por mantener la ‘normalidad’ en un contexto tan complicado.

Un cuarto galardón del jurado, el destinado al mejor montaje y propiciado por AMMAC (Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya), ha sido para ‘Always’, del realizador chino Deming Chen, exploración de las emociones personales de un joven de la zona rural de Hunan que no ha visto a su madre desde prácticamente su nacimiento.