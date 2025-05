Protestas pro-palestinas y cargas policiales en Basilea por la presencia de Israel en Eurovisión

Poco antes de la actuación de la representante israelí en la final de Eurovisión, se han registrado este sábado por la tarde breves enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y la policía en Basilea, según ha constatado un periodista de AFP.

Varios cientos de personas se han congregado en la ciudad suiza para protestar contra la participación de Israel en el certamen musical, en pleno contexto de la ofensiva israelí sobre Gaza.

De acuerdo con la agencia suiza ATS Keystone, los manifestantes no han respetado el recorrido autorizado por las autoridades, que les habían prohibido atravesar el centro urbano. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad han utilizado gas pimienta, aunque no han llegado a emplear el cañón de agua que tenían preparado como medida adicional.

Los asistentes han portado numerosas banderas palestinas y han marchado tras una gran pancarta con el lema 'United for Palestine', junto a un juego de palabras con el nombre del festival: 'Liberate your vision', en el que la letra 'v' ha sido sustituida por un corazón. Algunos manifestantes han quemado banderas de Israel y de Estados Unidos, y han encendido bengalas de humo verde. En otra pancarta podía leerse: 'Singing while Gaza burns' ('Cantando mientras Gaza arde').

La presencia de Israel en Eurovisión ha generado protestas y controversias a lo largo de toda la semana, aunque la movilización en Basilea ha sido menos multitudinaria que la vivida en Malmö (Suecia) durante la edición de 2024, pese al recrudecimiento del conflicto en Gaza, que ya ha dejado decenas de miles de muertos.

El pasado miércoles, unas 200 personas han realizado una marcha silenciosa por las calles de la ciudad anfitriona.

Durante la final, la actuación de la cantante israelí Yuval Raphael, superviviente del ataque del 7 de octubre, ha sido abucheada por parte del público, según ha presenciado un fotógrafo de AFP. La artista también ha sido interrumpida durante un ensayo general celebrado el jueves por 'seis personas, incluida una familia', que han ondeado grandes banderas y han usado silbatos, según la Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión (SSR).

Se ha tratado del segundo incidente dirigido contra ella desde el inicio del certamen, tras el gesto amenazante de un espectador durante el desfile de apertura, el pasado 11 de mayo.

Yuval Raphael, de 24 años, ha interpretado la canción 'New Day Will Rise' ('Un nuevo día se alzará'), con la que ha buscado transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad. La cantante ha sobrevivido a la masacre del 7 de octubre fingiendo estar muerta bajo un montón de cadáveres.

Ese mismo sábado, más de 2.500 personas han marchado por el centro de Ginebra para denunciar 'la maquinaria genocida del gobierno israelí', según ha informado la agencia Keystone-ATS.