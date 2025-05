Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral funden artesanía y amistad entre ecos de fado y canción mediterránea

‘Sílvia & Salvador’ Salvador Sobral, Sílvia Pérez Cruz Warner Music Canción ★★★★­­

No fue casualidad que el año pasado, en su milagrosa tanda de tres conciertos consecutivos para inaugurar del Grec de 2024, Sílvia Pérez Cruz invitase a Salvador Sobral a cantar, más bien acunar, ‘Em moro’, y a perderse en unos versos repletos de flores, terrados y composiciones inmortales. Al fin y al cabo, recordaría divertida la cantante catalana, aquella canción, una de las que más alto volaban en ‘Toda la vida, un día’ (2023), la había escrito pensando en el portugués, así que no tenía demasiado sentido que la cantase nadie más. Luego vendrían los Goya de 2024 y el impacto de ‘Recordarte’, pero fue en aquel lamento casi ‘a capela’, en aquella balada en los huesos que grabaron mirándose a los ojos y a las almas, donde empezó a cobrar forma lo que hoy es ‘Sílvia & Salvador’, disco a dos voces e infinidad de manos con el que Pérez Cruz y Sobral celebran su amistad y funden arte y artesanía entre ecos de fado, chanson y habanera transfigurada.

Dos universos en expansión, los de la catalana y el lisboeta, que se encuentran y abrazan en un disco que es casi el negativo puro de ‘Toda la vida, un día’, aquel ambicioso y arriesgado ‘tour de force’ conceptual en el que Pérez Cruz congregó a cerca de 90 músicos. A su lado, lo de ‘Sílvia & Salvador’ es minimalismo extremo, emoción entre alambres: pinceladas de violoncelo y pellizcos de marimbas; discretos punteos de guitarra y esporádico, casi testimonial, jaleo de palmas.

La vida y la pena

Mandan las voces, y casi con eso ya basta, pero además de estrechar lazos entre ellos, Sobral y Pérez Cruz se apoyan en composiciones de Jorge Drexler (estupenda ‘El corazón por delante’), Marco Mezquida, Dora Morelenbaum, Luísa Sobral, Javier Galiana, Lau Noah, Carlos Montfort, Jenna Thiam y David Montiel para dar la vuelta al mundo sin moverse de Barcelona y cantarle a la vida y a la pena, sobre todo a la pena, en portugués, castellano, catalán, francés e inglés.

Ecléctica vocación mundialista y generosa panorámica estilística hecha de versos de Miquel Martí i Pol y rancheras a cámara lenta; de deliciosas miniaturas como ‘Este presente”, en la que Sobral recuerda a ratos a un joven Devendra Banhart, y baladas rehogadas en ‘saudade’ y morriña como la delicada y exquisita ‘Hoje já não é tarde’. “Ya es tarde / Ya ni siquiera sé si quiero / Ya no soy el mismo”, cantan entre éxtasis de cuerdas y voces inflamadas desde una de las atalayas de un álbum que se hace fuerte en la celebración de la canción como idioma universal, como ejemplo supremo de amor y amistad. Un disco que avanza juguetón y curioso entre el clímax rumbero de ‘Muerte chiquita’ y el folk desnudo de ‘Someone to Sing Me to Sleep’, entre el arrebato francófilo de ‘L'amour reprend ses droits’ y la deliciosa bossa nova de ‘Mudando os ventos’ para acabar desplomándose en el sentido lamento de ‘Tempus Fugit (Plor per Palestina)’.

OTROS DISCOS DE LA SEMANA

‘Luster’ Maria Somerville 4AD-Popstock! Pop-folk-electrónica ★★★★

Cinco años después de su estreno corto, ‘All my people’, esta creadora irlandesa desarrolla, en su primer álbum, su don por la construcción envolvente, reflejo de las fantasmales brumas de su localidad natal de Connemara, en el extremo occidental de la isla. Piezas con muchas capas, entre ecos ‘shoegazing’, con el poso de la guitarra filo-folk y una voz susurrante salida del otro lado del espejo. Música que te transporta a otro plano, con intimidad, misterio y trémula belleza. Jordi Bianciotto

'Palo seco' Gorka Benítez Fresh Sound Records Jazz ★★★★

Para celebrar un número redondo, diez discos en su sello de siempre, el saxofonista Gorka Benítez cambia de baraja. Formación nueva, músicos de primera -Jeff Ballard, Michael Formanek y Moisés P. Sánchez- con los que no había tocado nunca. Y ni por esas. Gorka Benítez, da igual con quién se junte, es el de siempre. El saxofonista que cuenta historias como nadie, el músico de jazz que inventa melodías que parecen canciones populares. Crudo, directo y sin adornos, nunca afectado pero siempre sentimental. No hay otro como él. Roger Roca