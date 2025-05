Loles León celebra la Creu de Sant Jordi: "El odio no podrá nunca contra el amor incondicional y pasional"

La actriz Loles León ha celebrado este viernes la Creu de Sant Jordi con una comida en el Hotel Oriente de Barcelona organizada por el 'lobby' progresista 'Un dels nostres' que lidera Joan Estrada, impulsor del reconocimiento y las medallas a esta actriz barcelonesa que ha hecho carrera en Madrid, trabajando con directores como Pedro Almodóvar y Fernando Trueba. La comida sirvió como acto de desagravio y de apoyo a esta actriz de la Barceloneta. El acto contó con la presencia de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, y Xavier Marcé, responsable deCultura del Ayuntamiento. Collboni y su partido se quedaron con las ganas de entregarle la Medalla de Oro al Mérito Cultural de la ciudad este año después de que Junts, ERC, Vox y PP votaran en contra de la propuesta. A raíz de aquella negativa, León fue propuesta para la Creu de Sant Jordi.

Joan Manuel Serrat envió un abrazo a distancia desde Guatemala y colegas como Silvia Marsó y Teresa Manresa y la productora de cine Teresa Enrich, se lo dieron en persona. "Cuando le denegaron la medalla con los votos de nacionalistas y fascistas, ya dijimos que haríamos un reconocimiento a Loles León", ha recordado Joan Estrada. Nunca habían realizado un homenaje como este los creadores del premio Chrysta Leem. Todo lo que no pudo explayarse en una gala "con mucho protocolo" lo sacó en un discurso de agradecimiento donde recordó sus orígenes humildes en la Barceloneta. "Me he enfrentado a muchos dragones, como Sant Jordi, y he salido adelante" ha dicho nada más empezar. "La gente de la Barceloneta nos adaptamos a todo lo que venga. Somos gente solidaria, abierta y generosa", dijo acompañada de su hermana, Juani, y de su hijo, Bertoldo (por Bertolt Bretch).

Comida en honor a la actriz Loles León en el Hotel Oriente de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

De la Barceloneta al mundo

La actriz, que habló en catalán demostrando que no tiene ningún problema con este idioma con el que empezó a actuar en los años 70 en la Cúpula Venus, evitó hacer referencias a los partidos independentistas a quienes no gustaron sus críticas a la normalización lingüística. "El odio no podrá nunca contra el amor incondicional y pasional", ha destacado León. Recordó la figura de su madre andaluza, una "libertaria" que echó raíces en Barcelona y tan del Barça como de Terra Lliure, organización terrorista de ideología independentista catalana. León, que también ha heredado la pasión por la defensa de los ideales de izquierdas maternos, acabó su discurso recomendando: "Solidaridad, confianza y sabed resistir porque aún nos falta mucho. Hemos he de estar siempre juntos porque la lucha nunca acaba".

Tras ella, Collboni trasladó todo su afecto a la actriz: "Loles, te queremos". Y lamentó el espíritu "sectario y cerrado" de quienes han impedido otorgarle la Medalla de Oro de la ciudad a una actriz que tan bien representa a la Barceloneta con "ese espíritu combativo, resistente, abierto, plural, diverso, desacomplejado y muy fuerte".