Loles León: "Llevo desde los años 70 en esta profesión y he visto de todo"

Felicidades por la Creu de Sant Jordi aunque llega después de ver cómo se tumbaba la propuesta para que le dieran la Medalla al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Barcelona.

Estas cosas pasan. Las cosas desagradables te sirven más que las buenas para aprender. En esta vida has de tener confianza pero siempre hay un elemento de sorpresa, de azar. A veces es bueno, otras no tanto. Pero has de coger las cosas como vienen. Llevo desde los años 70 en esta profesión y he visto de todo. Pero estoy segura que me quedan muchas cosas por ver. Y eso es lo que me gusta de la vida.

Veo que se lo toma con filosofía.

Es que prefiero fijarme en la parte positiva. Va con mi carácter. Si la gente me ve bien es porque tengo esa actitud y energía. Ojo, que también me cuido porque uno convive con uno mismo primero, y después con los demás. Cuando eres más mayor, como yo, mucha gente vive sola. Yo estoy encantada con mi soledad pero necesito una vida plena. Me dedico a lo que me gusta cuando yo quiero. Valoro esa independencia. Primero soy yo porque si yo estoy bien podré hacer mucho más por los demás. Esa es mi filosofía.

La actríz Loles León, en el Hotel Oriente. / Zowy Voeten / EPC

¿Piensa llegar a los 120 años?

Solo me interesa si llego sana y alegre. El sentido del humor es importantísimo para vivir bien y en mi profesión eso tampoco puede faltar. Tampoco la paciencia. Has de tener mucha porque pasas mucho tiempo esperando y no siempre recibes lo que anhelas.

Pero también hay sorpresas buenas.

¡Claro! Incluso cosas malas que al final te sirven. En 1999 tuve un accidente de cadera, me caí por las escaleras del Santo Mauro [tras una noche con Jeremy Irons] y me quedé parada dos años. Pero, en el fondo, me fue bien porque me dediqué a escribir y a planificar, algo que me convenía hacer porque yo iba muy deprisa.

¿Puede aclarar por qué se fue de Catalunya? Hizo unas declaraciones relacionándolo con la normalización lingüística.

Yo no tengo que explicar nada. Yo soy así. A quien le guste bien y a quien no, también. Yo me fui porque tenía un hijo que mantener y en Cataluña no había trabajo. Me fui a Madrid en busca de un futuro mejor porque allí estaba la industria cinematográfica. Llamé varias veces a Almodóvar para que me cogiera como actriz y también participé en el Festival Internacional de Teatro. Me di cuenta que sería más fácil abrirme camino en Madrid.

Pero usted actuaba en la Cúpula Venus, hacía teatro independiente, participó en el primer Grec y actuaba tanto en El Molino como en el Arnau...

Pero en Catalunya hubo un cambio de ideas. Yo luché contra Franco y la dictadura pero llegó un momento en el que todo se emborronó y dejaron de contar conmigo. Empezaron a llamarme charnega y botiflera. El espíritu cambió y yo estaba muy mal. Tenía que encontrar un futuro para mi hijo y para mí porque aquí no tenía.

Cómo fueron sus comienzos en Catalunya.

Combativos. En los años 70 estrenábamos en el Instituto de Cultura Hispánica obras de autores latinoamericanos comprometidos políticamente. La policía venía y amenazaba con suspender la función si salía la palabra libertad. Así que actuábamos y al final decíamos: ¡Libertad, libertad, libertad!. Después salíamos todos corriendo, intérpretes y público. Eran tiempos muy difíciles. Dedicarte al teatro independiente era peligroso.

La actríz Loles León, en el Hotel Oriente. / Zowy Voeten / EPC

Con la llegada de la democracia todo cambió.

Sí, pero todo se institucionalizó. Había un marco más pequeño y decidí salir de aquí.

Y Madrid le abrió las puertas.

El carácter de Madrid va más con mi manera de ser. Pero yo necesito Barcelona y la Barceloneta. Aquí está toda mi familia que en realidad está repartida por todas partes en Catalunya. Somos muchos. Mi madre llegó aquí durante la Guerra Civil desde Andalucía y después trajo a todos sus hermanos.

Cómo era el Madrid de 'la movida' donde aterrizó en los 80.

Madrid abre los brazos a todo el mundo y más en aquella época. E igual que yo fui a Madrid, también fueron otros como Mario Gas y Sisa. Necesitábamos sacar nuestra creatividad porque en Catalunya estaba todo más parado. Por mi forma de ser y mi carácter extrovertido, espontáneo y pasional, Madrid me iba mejor.

Qué recuerdos tiene de su desembarco en la capital.

Fue difícil. Llamé a todas las puertas pero me ayudó mucho la gente de Madrid. Llegué con un contrato para debutar en el Caribiana pero estrené y al día siguiente me despidieron. Pero Carlos Sánchez, uno de los fundadores de Tábano que creó el Festival Internacional de Teatro, llevaba la sala Elígeme de Malasaña y me contrató. Allí estaba mi público. Vinieron a verme otros empresarios y empezaron a salir trabajos. La gente del teatro independiente nos ayudábamos.

No hay tantas actrices que puedan presumir de haber actuado tanto en el Arnau y el Molino como en películas de Almodóvar.

Nunca hice de vedette, sino 'antivedette'. Tanto hacía Lorca, Cocteau, Boris Vian, Miguel Hernández como 'La robustiana', 'El pito' y 'La rabanitos', números con más picardía y humor. Yo soy muy cómica y eso de salirme del guion y hablar con el público me va.

Para su 75 aniversario el 1 de agosto hará algo en esta línea.

Los últimos dos años he ido de gira con 'Una noche con ella' y ya lo he estado haciendo. Yo nací para esto, para hacer reír y para entretener a la gente ya sea cantando o recitando. Sea a través del humor o con cosas con más sentimiento. Noto que llego a todo tipo de público. Con las películas de 'Padre no hay más que uno' he notado que soy transversal: mis fans de los 3 a los de 90 y pico años. Me escriben cartas la gente que está en residencias y hospitales dándome las gracias por haberles hecho reír, soñar y olvidarse de todo. Yo he venido al mundo para eso. Pero esto tiene un precio porque he dejado a mi familia aquí, mis raíces, mi historia y no he podido estar tanto como quisiera con mi hijo.