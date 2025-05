Springsteen inicia su gira europea con un ataque contra el gobierno "corrupto, incompetente y traidor" de Trump

Bruce Springsteen arremete contra Donald Trump. No es un titular muy novedoso, porque el rockero de Nueva Jersey ha expresado públicamente en varias ocasiones su desprecio por las políticas y las actitudes del actual inquilino de la Casa Blanca. Lo llamativo es que en esta ocasión lo ha hecho en el arranque de una nueva gira europea, el último tramo de un 'tour' mundial bautizado como 'The Land of Hope and Dreams' (la tierra de la esperanza y los sueños) que los días 21 y 24 de este mes llegará a San Sebastián. Poco después de salir al escenario del pabellón Co-op Live de Manchester, donde tuvo lugar el primero de esta nueva serie de conciertos, Springsteen alertó a la concurrencia de que vivimos en "tiempos peligrosos", aseguró que Estados Unidos ha caído "en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora" y pidió que "todos aquellos que creen en la democracia [...] levanten sus voces contra el autoritarismo y dejen resonar la libertad". Alto y claro. Y eso fue solo el principio.

Más adelante, justo antes de interpretar la canción 'My city of ruins', pieza nuclear del disco 'The rising' con el que el 'Boss' trató de brindar consuelo y esperanza a un país conmocionado por los ataques del 11-S, Springsteen afirmó que ahora mismo en Estados Unidos están ocurriendo "cosas muy extrañas y peligrosas" y enumeró una serie de calamidades perpetradas o alentadas por el gobierno de Trump "Están persiguiendo a la gente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y expresar su disconformidad [...]. Los más ricos se complacen en abandonar a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y la muerte [...] y disfrutan con sádico placer del dolor que infligen a los trabajadores estadounidenses leales. Están revocando leyes históricas de derechos civiles que han originado una sociedad más justa y plural. Están abandonando a nuestros grandes aliados y alineándose con dictadores que reprimen a quienes luchan por su libertad. Están quitando la financiación a las universidades estadounidenses que no ceden ante sus exigencias ideológicas. Están expulsando a residentes de las calles estadounidenses y, sin el debido proceso legal, los están deportando a centros de detención y prisiones en el extranjero. Todo eso está sucediendo ahora".

El alegato del autor de 'Born in the USA' fue acogido con una estruendosa ovación. Después de asegurar que esos Estados Unidos de personas leales, trabajadoras y compasivas sobre los que ha estado cantando durante 50 años "son reales", Springsteen señaló que, pese a todo, su país "sobrevivirá a este momento" y terminó citó al escritor afroamericano James Baldwin: "En este mundo no hay tanta humanidad como a uno le gustaría, pero hay suficiente".