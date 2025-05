El TNC penetra en la salud mental con 'Anatomia d'un suicidi' de Alice Birch

El suicidio, un tema tabú del que se habla poco, es el desencadenante de una impactante obra de Alice Birch que desembarca a partir de este jueves en la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya (TNC). En ella se plantean hasta qué punto el suicidio de una mujer condiciona el destino de dos de sus descendientes. ¿Qué herencia nos dejan nuestras madres y sus heridas? ¿Puede un trauma transmitirse genéticamente? ¿Pueden las generaciones posteriores ser inmunes a él? Birch (Malvern, 1986), una autora inglesa que ha escrito guiones para series como 'Succession' y películas como 'Lady Macbeth', disfruta explorando un tema tan complejo como delicado con esta pieza que creó después de dar a luz.

"Es una obra sensible, conmovedora, poética. Puede ser oscura pero tiene sentido del humor. Está escrita de forma brillante, con una experimentación y una apuesta formal muy elevada que no evita que la obra sea un gran viaje emocional", ha asegurado la directora Glòria Balañà Altimira. Llevaba tiempo queriendo llevar a escena este desafío. 'Anatomia d'un suicidi', estrenada en el Royal Court de Londres en 2017, se aleja de lo cotidiano y del naturalismo para explorar otras formas. Es una obra compleja donde las tres historias de mujeres de una misma familia conectan pese a no coincidir temporalmente.

Un momento de 'Anatomia d'un sucidi'. / Estudi Ruano

Cada historia ocurre en una época diferente, pero todas están interconectadas desde el principio hasta el final. Marta Ossó Castillón, Maria Ribera y Patricia Bargalló, interpretan respectivamente a Carol, Anna y Bonnie, tres mujeres de distintas generaciones atravesadas por el trauma del suicidio, con la maternidad y la depresión posparto como telón de fondo. Eduardo Lloveras (John), Jaume Madaula (Jamie) completan el reparto junto a Ester Cort, Jacob Torres, Abril Julien, Andrea Portella y Ramon Pujol, que interpretan diferentes personajes. A través de 32 escenas Birch despliega un tríptico cuyo desarrollo intenta romper con los patrones heredados del patriarcado y del capitalismo. La obra ofrece otras opciones más allá de la idea de que "el pasado se repite siempre, configura el presente y determina el futuro", ha dicho la directora.

De los 70 al siglo XXI

El tiempo transcurre de forma diferente en las tres tramas ubicadas en los años 70 del siglo pasado, finales de los 90 y un futuro cercano. Pero la autora tampoco da muchas pistas. Prefiere que el público lo vaya descubriendo todo por sí mismo. Se trata de una obra muy coral que requiere un esfuerzo por parte del público debido a su estructura. "Cada uno se irá fijando en aquello que más le interese. Pero valdría la pena ver el montaje varias veces para no perderse todas las conexiones que hay entre los personajes", ha sugerido Balañà. Las acciones simultáneas en tres épocas distintas crean un juego polifónico estimulante que permite "conversaciones imposibles", ha reconocido la directora. Resonancias y ecos transgeneracionales, enigmas y silencios se combinan en esta obra. No es la primera que se estrena en Barcelona de esta ingeniosa autora.

"Está escrita como su fuera una partitura musical", apunta Balañà. "Las palabras y su ritmo son a veces más importantes que su significado", ha resaltado Balañà. El texto está empapado de poesía, símbolos e imágenes donde reverberan autoras como Silvia Plath, Anne Sexton y Virginia Woolf. Ellas también padecieron enfermedades mentales y se quitaron la vida. Birch deja el final abierto porque la obra, aunque triste y conmovedora, "tiene mucha luz".

Con este nuevo montaje el TNC logra que sus tres salas den protagonismo a historias escritas y dirigidas por mujeres de hoy. En la Sala Gran brilla 'La tercera fuga' de Victòria Szpunberg; en la Sala Tallers, 'Alícia en un mon real', una propuesta de la Cia. La Briana inspirada en un cómic con adaptación y dramaturgia de Isabel Franc, autora del cómic en el que se inspira, y Teresa Urroz, dirigida por esta última.