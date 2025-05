"Como ponerse unos viejos vaqueros": Josh Holloway, el mítico Sawyer de 'Perdidos', vuelve a colaborar con J. J. Abrams en 'Duster'

¿Se acuerdan de Josh Holloway? Era el carismático James 'Sawyer' Ford de 'Perdidos', el 'bad boy' más seductor del grupo de supervivientes del vuelo 815 de Oceanic. Detrás de su chulería y egoísmo resultó haber, por supuesto, un poco de vulnerabilidad, como nos empezaron a dejar ver los flashbacks. Más sensible de lo que le gustaría creer, compitió por los afectos de la fugitiva Kate Austen (Evangeline Lilly) con el doctor Jack Shephard (Matthew Fox), se mostró dispuesto a ayudar (a Hurley con aquella furgoneta Dharma) y demostró buen gusto literario al leer a Flann O'Brien.

Desde el discutido final de la serie en 2010, Holloway no ha acabado de encontrar ese papel que confirmara su promesa. Carlton Cuse, co-'showrunner' de 'Perdidos', le cedió el protagonismo de la algo olvidada 'Colony'. También tuvo un papel recurrente en la tercera y cuarta temporadas de 'Yellowstone'. Algunos queríamos verle en el centro de proyectos importantes. Lo ansiaba, por ejemplo, J. J. Abrams, impulsor inicial de 'Perdidos', quien, en colaboración con la guionista y productora LaToya Morgan ('Into the badlands'), ha diseñado una serie a medida de esta viva imagen del granuja con corazón de oro.

El drama criminal 'Duster' (Max, desde el viernes, día 16) es un vehículo para el lucimiento de Holloway (y del 'muscle car' titular, un Plymouth Duster color rojo cereza). Es el 'comeback' de su actor protagonista, pero también un poco del propio Abrams, que llevaba década y media sin estrenar serie como creador. En 2018 había empezado a trabajar para HBO en un proyecto de presupuesto más importante, 'Demimonde', cancelado tras la fusión entre WarnerMedia y Discovery en 2022 y el consiguiente ajuste de cinturones. Ahora mismo dirige una misteriosa película de fantasía con pareja protagonista de moda: Glen Powell y Jenna Ortega.

1972, nada más que decir

Según nos cuenta el propio Holloway, J. J. no tuvo que luchar en exceso para hacerse con su atención. "Me llamó y me dijo: 'No cojas ningún trabajo, estoy escribiendo una serie para ti'. A lo que yo contesté: 'Hecho, tío'. J. J. me conoce bien. Y realmente el trabajo fue tan fácil como ponerse unos viejos vaqueros". Es fácil entrever claros rastros de Sawyer en el irresistible sinvergüenza Jim Ellis, conductor recadero del llamado "Al Capone del suroeste" (el veterano Keith David, conocido por 'La cosa' o 'Platoon') en la Arizona de 1972. "Ese año, 1972, fue lo que más atrapó desde el principio. 'Muscle cars', una explosión de música, drogas, moda… La recta final de la guerra de Vietnam. Un momento en el que todo el mundo quería levantarse y alzar la voz. Que mi papel fuera el de un conductor de la mafia ponía la guinda".

A su lado, la más joven Rachel Hilson (Mia de 'Con amor, Víctor') brilla como Nina Hayes, personaje inspirado en las mujeres que se abrieron paso en el FBI en aquellos tiempos. Hayes se aproxima a Ellis para que colabore en tirar abajo a la familia criminal para la que trabaja, cuyo jefe pudo haber matado al hermano de Jim. Agente novata e informante se hacen uña y carne. "Nina le recuerda partes de él mismo que no quiere ver", dice Holloway. "Eso, apropiadamente, en un momento en que quiere crecer como persona, preocuparse más por los otros. Intenta ser un padre mejor y se enfrenta a la posibilidad de no volver a ver a su hija nunca más".

La serie tiene sus momentos melancólicos y abatidos, pero su modo principal es la diversión, ya desde esos créditos en clave de anuncio chalado de Micro Machines (con tema musical compuesto por Abrams). "Pueden pasar cosas malas, pero el pulso es siempre vibrante y ligero, como en un buen tema funk. Son los 70, divirtámonos. Me gusta que esta serie no te deje con resaca emocional, como pasa con tantas otras hoy en día. Muchas son brutales y casi no puedo ni verlas. He de esperar dos semanas para ver otro episodio de algo así".

Modelo de pasarela

Cuando pregunto a Holloway si trabajar en 'Duster' le hizo sentirse dentro de alguna serie que viera de pequeño, me regala un resumen de su infancia. "Crecí en los 70 en la Georgia rural con tres hermanos. Cuando éramos niños tampoco vimos muchas series. Solo teníamos dos canales en la tele y, además, mi padre nos la quitó y la guardó en el garaje durante cuatro años. Sí que me acuerdo de 'Starsky & Hutch', a la que, desde luego, 'Duster' puede recordar. Pero me inspiré más en mi propia vida para este trabajo. Teníamos 33 acres de tierra con caminos sin asfaltar y recuerdo estar conduciendo por ahí con solo 9 años".

Al cumplir los 18 y tras dejar la universidad por motivos financieros, Holloway cogía un autobús de Greyhound hasta Nueva York, de donde saltó a Milán, todavía sin un chavo, y después Los Ángeles, donde logró convertirse en modelo de pasarela y editorial para marcas como Dolce & Gabbana, Calvin Klein y Donna Karan. En 1993 le vimos en el vídeo del 'Cryin'' de Aerosmith como el ladrón que intentaba, sin éxito, birlarle la mochila a Alicia Silverstone. Tras muchos episodios de televisión aislados y poco memorables películas de serie B, recibió la oportunidad de 'Perdidos' y encontró su lugar en el sol.