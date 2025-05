Peppa Pig llega a los cines para recibir al nuevo integrante de su familia

La familia de Peppa Pig da la bienvenida a su nuevo integrante desde el cine. El próximo viernes 30 de mayo llega a las salas 'Peppa: La llegada del bebé' para recibir a la pequeña (ya anunciaron que sería una niña) que se sumará a la familia de la serie de animación infantil más popular de la televisión.

El acontecimiento único para los más pequeños ofrecerá 10 nuevos episodios, seis canciones nuevas y vídeos musicales a modo de largometraje a lo largo de poco más de una hora (65 minutos).

“Los niños de preescolar que dan la bienvenida a un nuevo hermano se sentirán muy identificados con estas nuevas historias y podrán aprender a manejar este momento”, aseguró Esra Cafer, de Hasbro, la empresa propietaria de la franquicia Peppa Pig, en declaraciones a 'The Independent'.

Serie de éxito

La serie de 'Peppa Pig' se estrenó en 2004 en el Reino Unido y ya cuenta con más de 300 episodios en siete temporadas. En España se emite desde 2010 por Clan.

Creada por Neville Astley y Mark Baker, los episodios, de unos cinco minutos cada uno, siguen las aventuras de la protagonista junto a su familia: su hermano menor George Pig, y de Mamá Pig y Papá Pig.

No es la primera vez que la serie de televisión de dibujos animados llega al cine. La cerdita ya ha ofrecido entregas especiales en la gran pantalla con 'Peppa Pig: Las botas de oro' (2015), 'Peppa Pig: My First Cinema Experience' (2017) y 'Peppa Pig: Festival of Fun' (2019).