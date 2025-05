Marta Buchaca estrena 'Kramig', una comedia romántica con Biel Duran y Anna Moliner: "Ahora lo revolucionario es enamorarse"

‘Kramig’ es el nombre del adorable panda de peluche de IKEA, y ahora también titula la nueva comedia romántica de la dramaturga Marta Buchaca. Una obra estrenada en el Espai Texas este 7 de mayo, con Anna Moliner y Biel Duran interpretando a una pareja, aparentemente incompatible, que no puede evitar enamorarse. Ella, Laia, una mujer romántica de manual, impuntual y enamorada de los peluches. Él, Toni, un hombre práctico, pragmático, hipocondríaco y supersticioso. Juntos se enfrentan a la maternidad, los miedos, el amor y las dificultades emocionales.

En esta nueva producción de ‘La Pocket’, que estará en cartel hasta el 19 de mayo, Buchaca busca retratar las relaciones desde un lugar honesto, retratando los grandes dilemas universales a los que muchas parejas se enfrentan, como tener un hijo. "''Kramig' es una comedia romántica escrita desde la madurez, habla del amor real, de valorar el cuidar día a día, y no de que te tengan que rescatar con un ramo de flores subiendo una escalera", explica la directora.

Una comedia romántica real

"Nuestra generación, y todas las generaciones, han crecido tragándose comedias románticas, que son un vicio y después dejan secuelas", añade Buchaca. 'Kramig' habla de amor, y mantiene ese encanto de las comedias románticas que hace que salgamos de las salas con ganas de enamorarnos, pero también habla desde la realidad. "La vida no es todo de color de rosa, y no pasa nada, es una comedia romántica real, para querer como se quiere hoy en día". La portada de la obra hace referencia a una foto de sus abuelos, "que se enamoraron por carta, casi sin verse, y han estado juntos para siempre, sin planteárselo". Pasar tu vida con una sola persona, ya no es tan frecuente. "Ahora te separas, tienes Tinder, poliamor, todo es un follón, ahora lo revolucionario es enamorarse y tener una relación conservadora".

Cartel de 'Kramig', con Biel Duran y Anna Moliner. / La Pocket

Jugando con el estereotipo de la mujer romántica y el hombre "pasota", crea una pareja que sorprende a todos enamorándose. "A mí me encantan las comedias románticas, es un género apasionante. El personaje de Laia cree que vive en una película romántica, donde todo es emocionante todo el rato, el amor real no es así, si lo fuera no lo podríamos aguantar". Más allá del amor, 'Kramig' -titulo que hace referencia a este peluche de IKEA, un símbolo de un mundo emocional donde conviven la inocencia y la madurez -, la autora trata otros temas como la maternidad y los miedos que despierta.

Salir con ganas de enamorarse

'Kramig' estará más de dos meses en el Texas con pases de miércoles a domingo. Las primeras funciones han tenido "una muy buena recibida". "Es el mejor estreno desde 'Litus', hay muchos comentarios, el público sale con ganas de enamorarse, se han reído y se han emocionado, cuando pasa esto es muy bonito", explica la dramaturga.

Con dos únicos nombres en el elenco de la obra, la profesionalidad de Biel Duran y Anna Moliner han sido claves para el éxito. "Moliner es una bestia escénica y Biel sabe escuchar al público, sabe cómo entrar el gag en el momento, juntos son un muy buen equipo". El actor de 'Com si fos ahir' y 'La teta i la lluna' se reencuentra con la actriz de 'Mar i cel' y 'Las chicas del cable', quince años después de interpretar a dos hermanos en 'La sagrada familia'.