'La fibra sensible', una pequeña victoria contra el mortal engaño del amianto

En 2012, la documentalista Isabel Andrés Portí presentó su primera película como directora, 'Generació Pegaso', en la que relataba la lucha que su padre, Josep Andrés, y varios compañeros de trabajo llevaron a cabo para constituir una sección sindical en una gran empresa estatal en pleno franquismo. Poco más de tres años después de aquel feliz estreno, a Josep Andrés le diagnosticaron un mesotelioma, un cáncer de pleura mortal y de rápido crecimiento que en casi todos los casos está vinculado a la inhalación de amianto. "Mi abuelo trabajaba en la fábrica Uralita [en Cerdanyola del Vallès] y mi padre, cuando tenía 15 años, entró como aprendiz y estuvo allí nueve meses", explica la cineasta. Tiempo suficiente para contraer una enfermedad "que puede permanecer en estado de latencia durante décadas". El fatal e inesperado diagnóstico empujó a Isabel Andrés Portí a buscar información sobre el uso industrial del amianto y sobre sus peligros, documentados desde principios del siglo XX.

"Cuando mi padre todavía estaba vivo, llegué a hablar con él de la posibilidad de hacer un documental sobre el tema -cuenta-. Lo que pasa es que luego la vida te arrastra. La salud de mi padre empeoró y yo abandoné la idea de la película para poderlo acompañar, porque en esas circunstancias cada momento que pasas con la persona que se está yendo cuenta". Josep Andrés falleció en 2017 e Isabel aún tardó un tiempo en retomar la investigación y empezar a escribir ideas para un documental que hoy, por fin, ya es una realidad. Se titula 'La fibra sensible' y se presenta estos días en el festival DocsBarcelona. "Hasta casi el final del proceso no caí en la cuenta de que lo que había hecho era transformar el duelo en una película -apunta la cineasta-. Fue una manera de masticar todas las emociones que me generó todo esto y darles una salida, transformando algo negativo en una cosa más positiva que pueda hacer un servicio también a otros".

Isabel Andrés Portí, directora de 'La fibra sensible' / Diagonal

Víctimas y responsables

Como ella misma señala en un momento del filme, para Isabel Andrés fue fundamental entender que todo ese sufrimiento causado por la exposición al amianto era una experiencia compartida por decenas de miles de familias en todo el mundo. Y que hay unos responsables. Uno de esos afectados fue el activista belga Eric Jonckheere, autor de un libro en el que explicaba la muerte de sus padres y de dos de sus hermanos a causa del asbesto (vivían en Kapelle-op-den-bos, un pequeño municipio en el que se instaló una gran fábrica de Eternit, multinacional suiza que se especializó en productos de construcción con amianto). Eric supo que él también padecía una mesotelioma cuando ya había empezado a participar en la película y falleció poco después del final del rodaje.

Isabel Andrés Portí, de espaldas frente a la fábrica Uralita, en cerdanyola del Vallès, en una imagen de 'La fibra invisible' / Diagonal

"Lo que le pasó a Eric es un desastre, un sufrimiento indescriptible -afirma Andrés-. Pero debemos saber que hay miles de casos parecidos. Como él, como mi padre, las víctimas lo viven con una enorme sensación de injusticia y de engaño, ven que han sido utilizados y que nadie ha tenido en cuenta el valor de sus vidas. Es terrible". En 'La fibra sensible', la cineasta viaja a Bélgica para hablar con Jonckheere y para asisitir en el Parlamento Europeo a la aprobación de una directiva de protección de los trabajadores contra el amianto; también visita Casale Monferrato, una pequeña ciudad italiana en la que la presencia de una gran planta de Eternit ha disparado los casos de mesotelioma, y filma en Turín el desenlace de uno de los varios procesos judiciales abiertos contra el magnate Stephan Schmidheiny, que durante años fue el máximo responsable de la empresa suiza.

"Como en tantas otras cosas que tienen que ver con el sistema en el que vivimos, la lucha contra el lobi del amianto es un camino muy largo -asegura Isabel Andrés-. Pero hay pequeñas victorias, y quizá la suma de esas pequeñas victorias puede generar mejoras que acaban siendo importantes".