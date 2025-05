Anne Carson hipnotiza en el CCCB con sus sonetos desencadenados e indómitos

Se preguntaba hace unos días el filósofo Georges Didi-Huberman sobre el papel de la poesía en tiempos de malestar, duda existencial que Anne Carson (Ontario, 1950) dejó este lunes ampliamente resuelta y despejada. Porque a la canadiense, poeta de la intuición y el verso hábilmente ensamblado, alquimista de las metáforas imposibles y experta en transfigurar la cultura clásica, la poesía le sirvió para enmudecer el Hall del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) e hipnotizar a un público tan joven como numeroso.

“Un pronombre que baila es tangible a mucha distancia”, dijo la canadiense en 'Possessive Used as Drink (Me): A Lecture on Pronouns', la primera pieza de lo que se anunció como lectura performativa ligada espiritualmente al festival Barcelona Poesia. “La cicládica fue una cultura neolítica basada en el trigo, la cebada salvaje, las ovejas, los cerdos y el atún que se pescaba en pequeñas embarcaciones”, recitó en ‘By Chance the Cycladic People’, segundo acto de una velada porosa y líquida en la que la canadiense revistió de épica el uso de los pronombres y exploró los pormenores de una civilización desaparecida del mapa hace más de 3.000 años.

Un momento del recital de Anne Carson en el CCCB / Marc Asensio Clupes

Una tarde de embrujo y llenazo en la que Carson llegó, recitó y deslumbró. También, a ratos, desconcertó con su manejo del lenguaje, su afilado sentido del humor, y ese coloquio posterior imposible de domesticar en el que se habló, entre otras cosas, de John Cage, setas alucinógenas, y la vitalidad de la escena cultural islandesa. Lo normal para un lunes por la tarde de principios de mayo. ¿Una revelación? “Los canadienses son educados pero están equivocados”. Al final, Yoko Ono ‘style’, diez segundos de grito ensordecedor con todo el público haciendo coros.

Versos en movimiento

Antes de eso, casi en trance, Carson canturreó y musicó con la voz sus poemas, imaginó a Adonis y Marcel Duchamp, y transformó una receta de sopa y frutos secos en un elocuente manifiesto artístico. En el menú, salpicados de audiovisuales y efectos sonoros, una buens ración de sonetos desencadenados y deliciosamente irónicos coreografiados por la bailarina Aðalheiður Halldórsdóttir y ‘bordados’ a mano por James Merry, colaborador habitual de Björk que manejaba hilo y aguja al ritmo de las palabras y, de vez en cuando, utilizaba la tela como instrumento de percusión. Poesía en movimiento y en perpetua transformación cortesía de uno de los tótems de las letras anglosajonas.

Anne Carson, este lunes en el CCCB / Marc Asensio Clupes

Carson, eterna candidata de un Nobel que se sigue haciendo el remolón, repite este martes en el Palau de la Música como voz destacada del 40 Festival Internacional de Poesía de Barcelona, mascletá final de una intensa semana poética que reunirá en el escenario a lo que el catalán Adrià Targa ha bautizado como “la ONU de la poesía” y lo más cerca que van a estar muchos de participar en Eurovisión.

Junto a él, expandiendo el mapamundi, la gallega Lupe Gómez, el georgiano Shota Iatashvili, el húngaro Márton Simon, la valenciana Berta Garcia Faet y la rumana Ana Blandiana, que regresa a la ciudad décadas después después de estrenarse en el festival. “Igual que es más agradable releer un libro, es infinitamente mejor volver a vivir la experiencia de un festival que no se parece a ningún otro”, ha celebrado la última ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Letras durante la presentación del certamen.