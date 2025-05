Lildami: "Hablar catalán hace más falta que nunca"

Damià Rodríguez Vila, más conocido como Lildami, regresa a su versión más original en su cuarto disco 'Bentornat'. Un álbum de nueve canciones llenas de frases hechas, referencias y guiños a la cultura catalana. Con él mismo disfrazado de Sant Jordi en una portada que recuerda a una baldosa, el cantante rompe con sus temas anteriores y regresa a la música con la que se inició, a la vez que muestra un Lildami más maduro y centrado.

¿Qué distingue este álbum de los anteriores?

Lo distingo por el momento vital en el que me llega y, sobre todo, musicalmente. Coge una dirección más parecida a mi primer disco, y no tanto a los dos anteriores. Para mí era ese concepto de 'bentornar'. Estamos en una industria que funciona muy a saco, donde cada semana hay 'singles' nuevos... Yo mismo me he visto atrapado en esta rueda en la que se tienen que sacar temas por sacarlos. Este disco es la necesidad de decir vale, quiero parar, quiero tomarme un tiempo, entender qué es lo que quiero hacer como artista, dónde me siento más cómodo y apuntar bien el tiro que quiero hacer. No es un volver por sacar temas, es un volver en el sentido de que he vuelto con un concepto sólido, con una conexión.

Vuelve a sus orígenes, pero también aprovecha la cultura catalana.

Tenemos un folklore muy potente, una música tradicional, unas tradiciones muy potentes. Hay cosas muy icónicas del país, y en vez de esconderlas, vamos a sacar pecho de todo lo que formamos parte, y de lo que formaba parte de la gente que venía antes que nosotros. En vez de sacar referencias de Estados Unidos o ir a buscar referencias estilísticas de Francia, vamos a hablar de lo que tenemos aquí.

No tengo necesidad de tirarle 'beef' a Joan Manuel Serrat. Todos conocemos el 'Ball de la Cibada' por él, y eso es un mérito.

¿Ya tenía todas esas referencias en la cabeza?

Qué va, qué va, han ido saliendo. A medida que íbamos haciendo temas, vimos que dentro del álbum había mucho concepto catalán, y dijimos: 'va, que esto sea como la raíz del álbum'. También creo que viene mucho de mi momento vital, en el sentido de que me ha dado por decir muchas frases hechas, las introduzco en mi lenguaje. Cuando hago un disco, intento que sea lo más transparente posible, y esto pasa por grabar un disco de la forma en la que yo estoy hablando.

¿Cuál es ese momento vital?

Estoy en un momento muy estable, emocionalmente muy tranquilo, con las cosas más claras. Cada vez que saco un disco soy un poco mayor también, ves la vida diferente.

¿Es el 'Ball de la civada' la canción que más define el disco?

Sí, por eso fue el primer sencillo. Creo que es el que conceptualmente mejor resume el álbum. Por un lado, tienes el 'sample' del 'Ball de la civada', la canción tradicional, por otro estoy yo rapeando. Sí, estilísticamente es la que más define el disco.

El rapero catalán Lildami lanza 'Bentornat'. / JORDI COTRINA

Le tengo que preguntar por ese 'beef' o mención a Joan Manuel Serrat.

Es un guiño. No tengo necesidad de tirarle 'beef' a Joan Manuel Serrat. Todos conocemos el 'Ball de la Civada' por él, y eso es un mérito.

En la misma canción escribe: "La meva àvia no va poder estudiar català, i ara el seu net omple les places cantant català". ¿Siente la responsabilidad de tener que defender la lengua?

Sí que es cierto que cada vez he cogido más esta responsabilidad, esta parte más política o más de lucha por la lengua. Al principio no, simplemente hacía música en catalán porque hablo en catalán. Ahora viendo la situación en la que está el catalán, que por subir un TikTok en catalán tienes los comentarios que parece que has matado a alguien, hablar catalán hace más falta que nunca. Y algo que era una tontería parece que tenga que ser una gran lucha política, como simplemente hacer música en catalán. Cada vez me he abanderado más de eso porque siento que es más necesario.

La música catalana lleva años en auge, ¿cree que seguirá esta tendencia?

Creo que sí, estamos en un buen momento. Cada año se rompe el récord de alguna cosa y es muy bonito de verlo. Y estar en la misma industria y que pasen estas cosas es chulo, es estimulante y motivador, dices 'si ellos lo pueden hacer, yo también, quiero hacerlo'. Si cada vez te suben más la barra, estimula a los demás.