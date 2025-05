El camino de Carla Simón y ‘Romería’ a Cannes: "Nos han abierto las puertas del festival más importante del mundo"

Carla Simón era una perfecta desconocida cuando presentó al mundo su primer largometraje, ‘Estiu 1993’ (2017), y por tanto nadie imaginaba que su película acabaría obteniendo recompensas como la estatuilla a la Mejor Ópera Prima en la Berlinale, la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, tres premios Goya y muchos reconocimientos más en todo el planeta. Igualmente inesperado fue el Oso de Oro que la cineasta catalana logró en el certamen berlinés gracias a su segundo largo, ‘Alcarràs’ (2022), porque por aquel entonces hacía casi cuatro décadas que el cine español no obtenía ese tipo de triunfo. Dentro de unos días, en cambio, cuando Simón presente en la competición del Festival de Cannes su tercer largometraje, ‘Romería’, lo hará ya convertida en una de las voces más estimulantes del cine actual; hay muchas miradas puestas en ella y ciertas expectativas creadas, y no es descabellado suponer que eso impone cierta presión.

Pero María Zamora, productora de la nueva película y colaboradora habitual de Simón, no lo ve así; en su opinión, participar en el certamen francés es más un honor que una responsabilidad. “Nos han abierto las puertas del festival más importante del mundo, un lugar reservado solo a unos pocos cineastas. Y esa invitación ya es un premio en sí misma. Haber sido seleccionados en la competición oficial, además, nos proporciona una oportunidad extraordinaria de visibilidad y posibilidades de negocio a nivel internacional”.

La productora María Zamora, Premio Nacional de Cine.

¿No significa esa visibilidad, precisamente, que una mala acogida en Cannes podría colgarse de la película como un lastrante sambenito? “Yo no lo veo así”, añade Zamora. “Al contrario, que ‘Romería’ haya sido seleccionada entre las mejores películas de la temporada amortigua ese riesgo porque, independientemente de lo que pase en el festival, gracias a ello ya se encuentra en en un punto de partida mucho más cómodo cara a su lanzamiento comercial”. Asegurar la participación de la película en el concurso de Cannes no ha sido fácil, asegura la productora, Premio Nacional de Cinematografía en 2024. “Tuvimos que enviarla al certamen para su valoración cuando aún no estaba terminada, seguimos montándola durante el proceso y les mostramos varias versiones hasta que completamos la definitiva, y a día de hoy seguimos trabajando con el sonido y los títulos de crédito para llegar ‘in extremis’ al estreno en el festival”.

Carla Simón en el rodaje de 'Romería' en Galicia

'Romería' es una nueva entrega -tal vez la entrega final- de la indagación cinematográfica que Simón lleva años haciendo en sus propios orígenes y en la historia de sus padres, ambos muertos cuando era ella niña por culpa del sida y de la heroína. En ‘Estiu 1993’, la cineasta recreó sus años de niñez en brazos de sus padres adoptivos, que eran sus tíos; posteriormente se proyectó a sí misma en cada uno de los niños que aparecían en ‘Alcarràs’, historia de una familia compuesta por tres generaciones de agricultoresinspirada en la de su propia madre; en los ultimos años, asimismo, ha dirigido dos largometrajes: en ‘Después también’ (2018) exploró el estigma social del VIH, y en ‘Carta a mi madre para mi hijo’ (2022), imaginó un contacto casi místico entre la progenitora a la que apenas conoció y el crío que estaba a punto de alumbrar. Esa película se inspiró en parte de la correspondencia dejada por la madre de Simón antes de morir. En cierto modo, ‘Romería’ también.



La película cuenta cómo una joven llega a Vigo a buscar el certificado de defunción de su padre y, mientras espera que se solucione el trámite burocrático, pasa unos días con esa familia paterna a la que apenas conocía; a través de sus tíos, tías y abuelos, la joven trata de averiguar quiénes fueron sus progenitores y cómo fue la historia de amor que ambos protagonizaron, pero la vergüenza que esos familiares sienten a causa de la drogadicción de la pareja se encarga de impedirlo. El relato va dando saltos temporales entre la primera década de nuestro siglo y los años 80 del pasado, y alternando un modo narrativo eminentemente realista con otro situado en el terreno de la fantasía. Es, de largo, la película más ambiciosa de Simón hastsa la fecha. “Su presupuesto es bastante más elevado que el de ‘Estiu 1993’ o ‘Alcarràs’”, confirma Zamora. “Durante el rodaje, trasladamos un equipo muy extenso a Vigo durante meses, y la complejidad de las localizaciones requirió de medios económicos que las anteriores películas de Carla no habían necesitado”. ‘Romería’ ha contado con un presupuesto de unos cino millones de euros.



El mérito que la presencia de la película en Cannes supone es fruto del trabajo de equipò. “Carla es una cineasta que gusta de compartir todos los detalles del proceso creativo, desde asuntos esenciales como guion, casting o montaje hasta los detalles más pequeños, como las posibles interpretaciones de un subtítulo”, explica Zamora. “Del mismo modo, yo comparto con ella decisiones sobre posibles socios de producción o estrategias de marketing. Es decir, compartimos todos los procesos, y esto hace que nuestro trabajo sea muy intenso y exigente pero a la vez muy enriquecedor para ambas partes.Carla no ha parado de ponerse retos y de superarse con cada película, y no puede haber nada más gratificante como productora que poder acompañarla en ese viaje”.