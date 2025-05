Juanma Trujillo, músico: "Los venezolanos de EEUU creyeron que Trump era un opuesto a Chávez pero el autoritarismo es autoritarismo, vista de rojo o de corbata"

"Nosotros estamos en la música creativa y tenemos que ser creativos en cómo resolvemos la vida, ¿me entiendes?", dice el guitarrista venezolano Juanma Trujillo. Él y su mujer, la violinista Leonor Falcón, llegaron a Barcelona hace casi tres años. Dejaban atrás Nueva York, que había sido su ciudad durante una década. Allí se conocieron, allí se habían ganado su espacio en una escena rica y muy exigente y allí nació su hijo, poco después de la pandemia. Eso lo cambió todo.

"En Nueva York llegamos a un momento en que sentimos que mantener una familia y un mínimo de salud mental no iba a ser fácil, porque los costos son muy elevados", relata. No estaban dispuestos a comprometerse con un modo de vida en el que la carrera, dice Trujillo, es lo que lo dicta absolutamente todo. Eligieron Barcelona porque Leonor tenía familia en Cambrils, y desde aquí siguen con preocupación lo que ocurre con la comunidad venezolana, ahora mismo en el punto de mira de la administración norteamericana. "Es curioso porque los venezolanos que están en los Estados Unidos creyeron en Trump como un opuesto a Chávez. Y resulta que el autoritarismo es autoritarismo, no importa si se quiere vestir de rojo o de corbata. Como diáspora estamos aprendiendo una lección muy dura".

Un lugar en la escena

Llegó a Barcelona con un currículum notable que ha escrito años en Los Ángeles y Nueva York, epicentro del jazz y las músicas creativas. Pero Trujillo ha llamado a la puerta de la pequeña escena local con humildad. "Yo no vengo pensando que sé más que los que están aquí.Tengo muchísimo respeto por el trabajo que han hecho, armando un circuito de músicas improvisadas". En poco tiempo se ha hecho un lugar en la comunidad artística de Barcelona, en la que cada vez más hay músicos latinoamericanos. Es fácil escucharle en locales como el Soda Acústic de Gràcia o Robadors 23, el cuartel general de la escena en el corazón del Raval.

Allí armó un grupo con músicos locales, y el sábado lo presenta en el 27 Festival Alhambra Jazz Vic. Es un concierto especial porque se convertirá en un disco en directo, el primero que graba Trujillo como líder desde que llegó a Catalunya. Con su quinteto propone una música intensa, abierta a la improvisación y con muchas aristas, donde conviven lo hermoso y lo estridente. "Si tratas de hacerlo todo muy bello, la belleza se anula. Cuando escucho los discos clásicos de jazz que nos gustan a todos, lo que más me llama la atención siempre son los momentos de ambigüedad".

Folclore e identidad

Los números no dan para vivir exclusivamente de propuestas tan minoritarias, especialmente en una ciudad como Barcelona. Pero Trujillo no está dispuesto a comprometer lo que hace como artista. En estos tres años en la ciudad ha hecho de todo, desde trabajar como músico de estudio al servicio de otros artistas hasta enseñar a cocinar paellas a turistas a tiempo parcial. Tampoco quiere jugar la carta oportunista de explotar un folclore venezolano que adora pero que no le representa. "No tengo ningún interés en hacerme pasar por una autoridad en el joropo, porque la gente que toca música folclórica de verdad son los mejores músicos del mundo".

Aun así, la cuestión de la identidad está siempre presente en su día a día, y busca constantemente la manera de encontrarla sin andar, dice, con la bandera en la mano. "¿Como cada día 'pa amb tomàquet' o sigo con mi desayuno venezolano de vez en cuando? La identidad es una cosa líquida". Mientras encuentra su lugar en esta nueva realidad, piensa a menudo en algo que le dijo una vez su tía, cuando vivía en Estados Unidos y sentía que lo venezolano le quedaba lejos: "Juan Manuel, tú eres más criollo que una arepa".