Debutar en L'Auditori a los 9: cómo miles de niños aprenden lo que son los nervios, la concentración y el subidón escénico

Catalunya es pionera en la puesta en práctica de la música y la danza como elemento de aprendizaje. Pese a que las Humanidades están cada vez peor situadas en los currículos educativos, las artes escénicas en Catalunya han ido ganando terreno como valioso elemento de aprendizaje. Educación y cultura suman en proyectos como 'Cantània' impulsado por L'Auditori, que esta semana ha movilizado a 35.0000 estudiantes, muchos de los cuales ya han debutado en la cantata de este año, 'Real', con música de Xavier Pastrana y libreto de Llucia Ramis. Otros 900 -300 por función máximo- montan cada año, desde hace cinco, en el Liceu, 'El monstre al labertint', otro ambicioso proyecto educativo permite descubrir la ópera por dentro a alumnos de Secundaria y Bachillerato. El 26 y 27 de este mes llegarán las últimas representaciones.

Ambos son proyectos realizados con rigor y ponen entradas a la venta. No son fáciles, el listón está alto en ambos y los alumnos y profesores han de entregarse a tope para sacar adelante el proyecto que compaginan con el curso. "Estar en una sala ante más de 2.000 personas impone, muchos han de superar el pánico escénico de actuar con profesionales de la música en L'Auditori", reconoce Marta del Olmo, responsable del Departamen educatiu de L'Auditori. Durante 10 años se ocupó de su producción de 'Cantània' y atendió muchos alumnos de entre 4º y 6º de primaria, a quienes los nervios les jugaron una mala pasada.

Concierto de Cantánea 2025 en el Auditorio de Barcelona / VICTÒRIA ROVIRA

'Esport i dansa ara', organizado por el Ayuntamiento de Barcelona sigue la misma idea y pone a los alumnos en el centro de una coreografía multitudinaria en el Palau Sant Jordi de Barcelona. A menor escala, 'Artistes en residència', con implicación del Lliure y el Mercat de les Flors, acerca de manera activa a través de la práctica en un proyecto el mundo de la danza contemporánea y del teatro. En la misma línea va 'Escena pilot', donde se coordinan alumnos de cinco institutos para crear su propio espectáculo.

Pero tanto la danza como la música no son solo movimientos y notas, sino mucho más. Mediante estas experiencias todos pueden captar lo que hay detrás de un montaje escénico: horas de ensayos, coordinación, concentración, compromiso, trabajo en equipo y esfuerzo, individual y compartido. También hay que superar a veces momentos de frustración cuando no salen las cosas y el día D, el de salir a escena y actuar, requiere valentía. "Son muchos los aprendizajes", decie del Olmo. Sirven para introducir temas que no están en el temario, pero que les tocan de cerca. "Pastrana y yo pensamos que, ya que íbamos a tener 800 voces en cada función, estaría bien dar voz a aquellos niños y niñas que no la tienen. Que pudieran decir aquello que no pueden verbalizar y que encima todo el mundo hiciera los coros". Dos temas, 'El cant de la veritat' y 'Bruixes' resaltan precisamente como unas realidades se imponen mientras otras son silenciadas. Se harán 93 conciertos en toda Catalunya.

Más de 9.400 niños y niñas participan en el Deporte y Danza Ara 2025 en el Palau Sant Jordi. / EPC

Proyecto apasionante

Para Ramis crear 'Real' también ha supuesto un reto. "Es el proyecto más apasionante que he hecho", explica la autora. Los aplausos de niños y familias le llegaron al alma el pasado martes, en el estreno de la obra. "Es muy guay ver la reacción de todos". Ha dedicado dos años a escribir la historia y las canciones donde el coro es el gran protagonista. "Como en las tragedias antiguas: explican la historia, acompañan a los personajes y también dialogan con ellos". 'Real' es una cantanta que emociona y toca temas como complejos como la diferencia entre realidad y ficción. "Es algo que nos interesa a todos y más con la IA, las 'fake news', la vida dentro y fuera de una pantalla...".

Llucia Ramis, libretista de Cantània 2025. / Victòria Rovira / EPC

La libertad para ser cada cual son algunos de los aspectos que aparecen en la obra protagonizada por dos personajes de videojuegos. El más joven se cansa de vivir siempre en la mismo marco y quiere descubrir el mundo real. Su hermana, en cambio, no quisiera salir nunca del mundo de la fantasía. "Muestra que ficción y realidad son una misma cosa. Nos explicamos a través de relatos pero hay que estar alerta porque nosotros podemos ser inocentes pero los cuentos tienen una intención". Ramis, que lo escribió como si fuera una rondalla de su Mallorca natal, no se imagina escribiendo un musical después de esta experiencia, pero tampoco lo descarta. Todo el mundo aprende con este tipo de proyectos, no solo los estudiantes.

Más de 9.400 niños y niñas participan en el Deporte y Danza Ara 2025 en el Palau Sant Jordi. / EPC

Toni Pallès, director del Departamento musical, educativo y social del Gran Teatre del Liceu, cuenta que desde que hace cinco años empezaran a montar 'El montre al laberint', cada año descubren cosas nuevas. Pero algo que no cambia es la transformación de los participantes durante el proceso. "Muchos entran sin ganas, pensando que la ópera es un rollo y acaban diciendo que lo han pasado en grande". En su caso, la obra siempre es la misma, una ópera de Jonathan Dove inspirada en el mito de Teseo y el Minotauro. "Más allá de descubrir el mundo de la música, la escena, aparecen temas como la inmigración, la historia o la mitología que cada centro adapta como quiere como proyecto de curso que se expande a otras materias". Trabajar con profesionales y ensayar en el mismo lugar donde lo hacen las grandes figuras todo un descubrimiento, algo que no se olvida. es un plusxenc, ensayar en la sala Mestres Cabanes, la del coro y la orquesta y acabar el escenario. "No hay nada comparable a la emoción que se vive al caer el telón. ¡Es brutal!".

Más de 9.400 niños y niñas participaron en el Esports Dansa Ara 2025 en el Palau Sant Jordi. / EPC

Para Pallés "el poder transformador de la cultura es algo que se palpa con estos procesos creativos", resalta. En eso coincide con Del Olmo, la responsable de 'Cantània'. Para muchos niños y familias este tipo de experiencias es también la ocasión para descubrir lugares que no estaban en su radar. "Para muchos supone su primer contacto con la cultura". Todos los proyectos tienen lista de espera. Están muy demandados por todo tipo de escuelas: públicas, privadas, concertadas y de alta complejidad. Estos últimos suelen repetir pese a que este proyecto implica muchas horas de trabajo, incluso en fines de semana y fuera del horario lectivo. "Los profesores nos comentan que han notado una mejora en la autoestima de los alumnos".

Siguiendo la estela, el escritor Pedro Ramos ha puesto en marcha la cocreación de una novela von 800.000 estudiantes. Confía en la plataforma Fiction Express, un foro donde los estudiantes interaccionan con él con sus ideas y comentarios para decidir cómo será el relato. Lo de "la letra con sangre entra" ha quedado desfasado. La implicación, la emoción y la participación son la clave.