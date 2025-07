Anier: "He llegado a pensar que, joder, igual esto me duele demasiado como para que me valga la pena"

Ha estado dos años sin publicar canciones, ¿qué ha pasado durante este tiempo?

He tenido un parón en mi carrera a nivel artístico, de sacar música nueva, aunque sí que he estado en los escenarios. He tenido que hacer un parón por un problema con la gente con la que trabajaba que me ha dificultado seguir el curso de mi carrera.

¿Fue un conflicto puntual o un cúmulo de situaciones?

El punto de partida es que yo decido dejar de trabajar con esta gente. Entiendo que, como cualquier relación personal, cuando dejas de llevarte bien con una persona y decides tomar caminos diferentes, puedes elegir hablar las cosas y ponérselo fácil al otro o, por otro lado, como han actuado ellos, actuar de mala fe y buscar la manera de hacer daño, cosa que yo no comparto y no hago. Esto, sumado a otras cosas de antes, ha hecho que yo reciba las consecuencias de gente actuando de esta mala forma.

¿Y por qué no ha querido contarlo hasta ahora?

Es un tema delicado. Yo no acepto lo que ha pasado e intento hacer ver como si nada para que no me perjudique. Después, es muy complicado que el público, que lo que quiere de ti es música, tenga que entender una historia de una industria que no conoce. Por un lado, la decisión personal de hacer ver que no pasa nada, añadido al no saber si esto es lo que la gente quiere recibir o va a poder comprender. Yo me he encontrado en una situación un abuso de poder, en el bando inferior, e igual lo que no me interesa es hablar por miedo a que la situación se agrande... Estoy con una extorsión muy difícil y, si yo hablaba de lo que estaba pasando, sabía que saldría perdiendo.

¿Hubo momentos de ruptura total? Hay versos en su nuevo disco que así lo parece.

Sí, muchísimos. Nunca me lo había planteado tan en serio. He caído al vacío y he llegado a pensar que, joder, igual esto me duele demasiado como para que me valga la pena. Pero la última llama con la que al final he vuelto a encender y reconectar con la música siempre ha estado ahí.

La rapera catalana Anier, el pasado 9 de abril en Barcelona. / Macarena Pérez

¿Ha cambiado mucho su percepción de la industria musical? ¿Le ha costado volver a confiar?

La situación me ha hecho fuerte, pero ahora soy más desconfiada. Si no vas así, en esta vida te la pueden pegar por todos lados.

¿Cree que la industria es especialmente hostil para la mujer artista?

Durante mucho tiempo, cuando empecé, en la generación en la que me encontraba no había muchas mujeres… Por aquel entonces me preguntaban y no veía problemas. Es verdad que ahora me pregunto: los hombres que han actuado así conmigo, figuras masculinas que han tenido estos actos de mala fe... No sé si hubiera sucedido lo mismo con otras mujeres. O qué habría pasado si yo me hubiera puesto a su altura y hubiera actuado con ego y entrado en lucha con agresividad.

¿Cómo ha gestionado la relación con su público durante este tiempo en el que, a pesar de permanecer en silencio y sin música, ha seguido girando?

He tenido la suerte de que estos dos años he estado acompañada de un buen equipo en el directo. He tenido mucha fuerza interior, mucha calma y paciencia. Sabía que conseguiría sacar a delante la situación. No poder contarlo ha sido muy complicado.

¿Durante este tiempo en quién se ha apoyado?

Soy de llevarlo internamente, como artista muchas veces sientes que la gente de tu alrededor no va a a comprender lo que estás pasando. Es un error no compartirlo con la gente cercana. No lo he exteriorizado nada hasta que no he creado un disco con todo ello.

Ha regresado sin previo aviso, ¿por qué?

Tras tanto tiempo en silencio quiero hacer ruido. Es un proyecto con un cambio muy grande y creo que se tiene que ver al completo.

Lo ha hecho sin adelantos, sin colaboraciones, algo que actualmente es casi impensable.

He querido hacer las cosas al contrario de los estándares de la industria. Tenía muchas ganas de romper con todo, quería hacerlo a mi manera, que es como me funcionó cuando salí por primera vez. Me han dicho que era un poco suicidia hacerlo así, pero yo y mi equipo hemos confiado. Confío en que a la gente le guste y llegue a nuevos públicos.

En el disco hay, obviamente, toda esta parte oscura, pero también muchos mensajes de esperanza. ¿Cómo cree que lo percibirá la gente?

Se va a entender. Es un disco que habla de la traición. Yo lo hago sobre la industria y las relaciones personales, pero la gente se lo puede llevar a su terreno. Me gusta que puedan empatizar con mi historia y, de alguna manera, justifica estos dos años de silencio. Estoy contando el porqué.

Hay un giro estilístico evidente. ¿Es circunstancial para este disco?

Es una declaración de intenciones: voy a hacer lo que me dé la gana a partir de ahora. He hecho esto sin miedo, yo vengo del rap y he hecho una cosa completamente diferente. Es una puerta que me abre posibilidades a la hora de probar y hacer cosas nuevas. Tengo un pie en el rap y sé que volveré a rapear. Pero llegaré a otros puntos, me iré al género que me apetezca. Es un antes y un después en mi carrera.

Su eclosión fue sonada y se convirtió en referente.

Yo sé que abrí las puertas muchas artistas. Cuando empecé no había muchas mujeres en la posición en la que llegué a estar. Tenemos a Mala Rodríguez, que es de otra generación… Siendo honesta, hay veces que me ha faltado sentir el reconocimiento de mujeres que están hoy en día en la industria.