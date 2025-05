El hábito hace al Papa

Cuando el 13 de marzo de 2013 Jorge Bergoglio se asomó al balcón para ser presentado como el nuevo Papa; sus ropas ya anunciaron qué tipo de pontificado defendería. Así como Francisco de Asís renunció a una vida de lujos para dedicarse a los pobres y a los animales; el argentino adoptó un estilo austero en comparación con sus antecesores. Declinó la estola dorada, la capa y los mocasines rojos papales y sólo aceptó la sencilla sotana blanca. “Parad ya de disfrazarme”, suplicó.

Suelen decir los que no saben descifrar los códigos no verbales o no poseen suficiente información para realizar un juicio justo (es decir, una correcta interpretación del vestido como lenguaje), que “las apariencias engañan”. Pero ya les digo yo que nada de eso… De hecho, antes de que se cerraran las puertas de la Capilla Sixtina para empezar con la deliberación y pertinentes votaciones, me entretuve a observar con detalle qué tipo de anillo acompañaba a cada purpurado en su juramento.

Los 133 cardenales reunidos antes del cónclave. / VATICAN MEDIA HANDOUT / EFE

La mayoría usó un anillo de oro y sólo 2 de los cardenales encerrados lo lucieron en plata. Francisco, quien detestaba que le besaran el anillo del Pescador, también prefirió usar casi siempre su anillo plateado de su etapa de obispo. Pero entre las 133 manos que iban desfilando en orden, me llamó poderosamente la atención el diseño de un anillo con un zafiro azul encastrado. ¡Adivinen quién era! El cardenal estadounidense preferido por Donald Trump: el ultraconservador Raymond Burke.

Burke tuvo diversos rifirrafes con Francisco porque consideraba que su jefe estaba siendo excesivamente progresista. Y es que el estadounidense está en las antípodas de Bergoglio, estilística e ideológicamente. En 2016 llegó a apoyar la campaña electoral del magnate republicano e incluso a defender la construcción del muro en la frontera sur, una línea de pensamiento completamente contraria a lo promulgado por Francisco que hablaba siempre en defensa de los inmigrantes y las minorías. Burke, como ocurrió con Ratzinger, es contrario a la sencillez litúrgica acordada en el Concilio Vaticano II donde también se pidió cierta medida con la exhibición de la pompa indumentaria.

Uniformados los purpurados (a excepción de los cardenales de las iglesias del rito oriental) en comunión espiritual/visual; son los accesorios y los pequeños detalles estilísticos los que nos muestran las particularidades personales de cada uno como individuo. Al igual que el color corporativo de las corbatas en una campaña electoral; un crucifijo también delata a aquel que tiene una fe más conservadora (católica), liberal o incluso progresista (cristiana). Porque los hay de madera, de plata y oro. Incluso, al dorado se le pueden añadir piedras preciosas.

Incluso la forma de llevarlo colgado revela a las “nuevas” generaciones: el cardenal canadiense Francis Leo (54 años) es famoso por llevar la cruz sujeta en el botón. También la montura de una gafa (por ejemplo, la de Pierbattista Pizzaballa, es sobria pero algo más “moderna” que las demás) o la marca del reloj de pulsera (si Juan Pablo marcaba las horas con un Rólex, Francisco era clara-mente Casio) pueden darnos muchas pistas acerca de qué pontificado practicará.

Una vez veamos la fumata blanca, el sustituto de Francisco será (in)vestido y sólo con la elección de sus ropas y complementos ya podremos adivinar qué liderazgo ejercerá. Porque el hábito también hace al Papa.