¿Celine Dion en Eurovisión 2025? Todo lo que se sabe

El Festival de Eurovisión se prepara para regresar a Suiza en mayo de 2025, específicamente a la ciudad de Basilea, y con él, una ola de expectación y especulación sobre qué estrellas podrían adornar su escenario. Entre los nombres que resuenan con más fuerza y cariño se encuentra el de Céline Dion, una auténtica leyenda de la música global cuyo primer gran hito internacional fue, precisamente, su victoria en este mismo certamen en 1988. Representando a Suiza con la inolvidable balada "Ne Partez Pas Sans Moi", la entonces joven canadiense conquistó Europa, sentando las bases de una carrera estratosférica. Ahora, 37 años después, con el festival volviendo a suelo helvético, la posibilidad de un reencuentro nostálgico y emotivo se ha convertido en el anhelo de muchos eurofans y seguidores de la artista.

La tradición de invitar a figuras icónicas del legado eurovisivo del país anfitrión es una constante en el festival. La organización suiza ya ha confirmado la participación de Nemo, el más reciente ganador por el país, así como de otros artistas emblemáticos como Paola del Medico, Peter Reber (del grupo Peter, Sue & Marc) y Luca Hänni. Además, se ha anunciado la presencia de recientes favoritos del público como Käärijä (Finlandia 2023) y Baby Lasagna (Croacia 2024), lo que demuestra una voluntad de combinar la historia con el fervor actual. En este contexto, y considerando que se planea un especial dedicado a la historia de Suiza en Eurovisión durante la primera semifinal, la figura de Céline Dion emerge como una pieza casi indispensable de este rompecabezas conmemorativo.

Conversaciones en marcha y un silencio estratégico

La posibilidad de ver a Céline Dion en Basilea 2025 no es mera conjetura de los aficionados. Yves Schifferle, director del festival, ha confirmado públicamente la existencia de un diálogo activo con el entorno de la cantante. En declaraciones al podcast "The Euro Trip", Schifferle admitió que "ha habido conversaciones muy profundas entre la organización y el equipo de la cantante" para concretar su aparición. Sin embargo, fiel a la discreción que suele rodear estas negociaciones de alto perfil, evitó ofrecer detalles concluyentes, limitándose a un esperanzador "cruzamos los dedos" y añadiendo que "siempre dijimos que lo dejaríamos abierto hasta el último día". Esta postura mantiene viva la llama de la esperanza, sugiriendo que, aunque no hay nada cerrado, la puerta sigue abierta y el interés es mutuo.

La última vez que Céline Dion pisó el escenario de Eurovisión fue en 1989, en Lausana, un año después de su triunfo, para entregar el testigo. Desde entonces, su carrera la ha llevado a los escenarios más prestigiosos del mundo. No obstante, en los últimos años, la artista ha enfrentado un desafío personal significativo: su diagnóstico del síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que la obligó a cancelar todas sus giras y actuaciones programadas. A pesar de esta dura prueba, Dion ha manifestado repetidamente su firme intención de regresar a la música y a los escenarios. Una prueba de su resiliencia y determinación fue su emotiva y aclamada aparición en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París este verano, donde interpretó el "Hymne à l'amour" de Édith Piaf desde la Torre Eiffel, un momento que conmovió al mundo y demostró su capacidad para seguir ofreciendo actuaciones memorables.

Indicios crecientes y dos minutos reservados para la magia

A pesar de los desafíos de salud que enfrenta la cantante, que el propio Schifferle reconoce que "le hace difícil" una participación extensa, los rumores y las informaciones provenientes de medios suizos han intensificado la especulación sobre su presencia en Basilea. El portal de noticias lematin.ch ha llegado a afirmar que la organización de Eurovisión 2025 tiene reservados dos minutos específicos en la gran final del sábado 17 de mayo para una posible actuación de Céline Dion. Yendo aún más lejos, el influyente diario suizo Blick ha publicado que la estrella canadiense no solo ya se encontraría en el país, sino que incluso habría realizado ensayos para su presentación, acompañada de una orquesta.

Mientras tanto, la propia Céline Dion ha mantenido un prudente silencio oficial al respecto. Sin embargo, una reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotografías rememorando su victoria de 1988, ha sido interpretada por muchos como un guiño cómplice y ha avivado aún más la rumorología.

Este tipo de gestos, aunque sutiles, suelen ser calculados en el mundo del espectáculo y podrían ser una forma de mantener el interés y preparar el terreno para un anuncio futuro. Si estos indicios se confirman, la aparición de Céline Dion en Eurovisión 2025 no solo sería un momento televisivo de gran impacto emocional y nostálgico, sino también un testimonio poderoso de su perseverancia y su inquebrantable conexión con el público y con el festival que la vio nacer como estrella internacional. Como bien sugiere Yves Schifferle, podría ser "la gran sorpresa del año", revelada, quizás, "en el último minuto".