La artista Kapwani Kiwanga, ganadora del Premio Joan Miró: 'Creo mundos donde abrazar la complejidad"

Kapwani Kiwanga es la nueva ganadora del Premio Joan Miró, prestigioso galardón interncional dotado con 50.000 euros que se entrega cada dos años. En esta edición los finalistas eran Jumana Emil Abboud (Palestina, 1971), Arahmaiani (Indonesia, 1961), Bonnie Devine (Canadà, 1952), Kapwani Kiwanga (Canadá, 1978) y Christodoulos Panayiotou (Xipre, 1978). El galardón también incluye una exposición en la Fundació Miró que Kiwanga realizará el año próximo. "Como Miró me gusta estar rodeada de una comunidad de artistas pero no me identifico con ningún movimiento". Su libertad creativa también conecta con el espíritu Miró.

Kapwani Kiwanga suele expresarse a menudo a través de instalaciones, sonido, vídeo y performances. La autora confunde intencionadamente verdad y ficción para desestabilizar narrativas hegemónicas y crear espacios en los que puedan florecer los discursos marginales. El afrofuturismo y la lucha anticolonial son algunos de los temas que vertebran su obra. El jurado ha valorado sus instalaciones, que invitan a la reflexión pero son formalmente sensuales.

Kiwanga trabaja con infinidad de materiales. / EPC

Kiwanga estudió Antropología y Religión comparada en la Universidad de McGill (Montreal) pero después viajó a París donde se matriculó en el programa de investigación La Seine de la École Nationale des Beaux-Arts de París. "Mis estudios me han permitido tener una visión más amplia de la realidad. Me interesa la multiplicidad", ha asegurado la artistas que actualmente vive entre París y Berlín. La antroplogía le dio herramientas para asentar las bases de su trabajo. Un método que parte de la investigación. "Trabajo con diferentes tipos de materiales. Últimamente me he interesado mucho por la cerámica. Me suelo rodear de artesanos y especialistas en los materiales que utilizo". Cristal, telas y hasta flores y plantas han sido utilizados en sus obras que se han visto en destacados museos y galerías. Kiwanga representó a Canadá en la 60 Bienal de Arte Contemporáneo de Venecia el año pasado.

Desde 'Sun Ra' (2009) su primera creación hasta hoy su evolución ha sido constante. "Cuando empecé pensaba que nunca iba a crear objetos, que me quedaría en la performance y los vídeos. Pero mi lenguaje, aunque sigue siendo conceptual, ha entrado en ese mundo de los objetos trabajando con materiales diversos y espacios arquitectónicos", ha comentado la artista que ya conocía Barcelona. Se dio a conocer internacionalmente con 'Afrogalactica' (2011), una performance en la que ella interpretaba a una antropóloga del futuro que presenciaba la creación de los Estados Unidos de África en 2058.

"Cuando empecé pensaba que nunca iba a crear objetos, que me quedaría en la performance y los vídeos"

Para ella el arte es una forma de conocimiento y crecimiento. "Tengo muchas preguntas y me encanta aprender. Soy muy curiosa. El arte me permite descubrir y profundizar en diferentes aspectos de la sociedad." El diseño de sus obras puede ser sugerente, bello. Nunca es obvio. El espectador debe hacer sus propias reflexiones. "Ni tengo respuestas para todo ni me va dar lecciones morales. Cada cual tiene su realidad, la vida nunca es simple sino compleja, aunque tendemos a simplificar". Su arte se nutre de esa complejidad, también de la ambigüedad. "Intento crear mundos donde poder abrazar la complejidad."

Kapwani Kiwanga trabaja con materiales diversos. / Lance Gerber

El premio, que recibe el apoyo de la Stavros Niarchos Foundation (SNF) y Cupra, ha contado este año con un jurado compuesto por Hoor Al Qasimi, presidenta i directora de la Sharjah Art Foundation (Emiratos Árabes Unidos), actual comisaria de la Biennal de Sydney; Pablo Lafuente, director artístico del MAM (Museo de Arte Moderna) de Rio de Janeiro; Ann-Sofi Noring, antigua codirectora del Moderna Museet de Estocolm (Suecia) y miembro de la junta de gobierno de la Real Academia Sueca de Bellas Artes; Marie Hélène Pereira, comisaria de prácticas performáticas de la Haus der Kulturen der Welt (HKW), Berlín; Jorge Diez, director de diseño de CUPRA; Marko Daniel, director de la Fundació Joan Miró de Barcelona y presidente del jurado.

Instaurado en 2007, el Premio Joan Miró promueve a artistas cuya obra reciente muestra se nutre del mismo espíritu de investigación, innovación, compromiso y libertad que caracterizó la vida y obra de Joan Miró. Es internacional y se otorga a artistas en una etapa de éxito inicial de su carrera. artistas que muestren el mismo espíritu de investigación, innovación, compromiso y libertad que caracterizó la vida y la obra de Joan Miró.

Hasta ahora el galardón ha sido otorgado a los siguientes artistas. Tuan Andrew Nguyen (2023), Nalini Malani (2019), Kader Attia (2017) Ignasi Aballí (2015), Roni Horn (2013), Mona Hatoum (2011), Pipilotti Rist (2009) y Olafur Eliasson (2007).