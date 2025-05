'James', reescritura de ´Las aventuras de Huckleberry Finn´, gana el Pulitzer de ficción

'James', novela con la que escritor Percival Everett (Georgia, 1956) se infiltra en las páginas de ‘Las aventuras de de Huckleberry Finn', clásico de Mark Twain y tótem de las letras estadounidenses, para reescribirlo desde dentro, ha ganado este lunes el premio Pulitzer 2025 a la mejor obra de ficción.

“No considero esta obra una corrección, sino que me veo en una conversación con Twain”, explicó hace unos meses Everett, autor que ya acarició el podio de los Oscar de 2024 cuando ‘American Fiction’, inspirada en su novela ‘Cancelado’, se llevó la estatuilla al mejor guion adaptado, y que se quedó a las puertas del Booker con el atrevido volteo narrativo de ‘James’, editada en España por De Conatus.

En los últimos años, el Pulitzer ha reconocido obras de impacto como ‘Fortuna’, de Hernán Diaz; ‘Demon Copperhead’, de Barbara Kingsolver; y ‘Night Watch’, de Jayne Anne Phillips.

“Los chavales aquéllos, Huck y Tom, me estaban vigilando. Siempre jugaban a que yo era un villano o bien su presa, pero en cualquier caso me usaban de juguete. Se dedicaban a dar brincos por ahí con los ácaros, los mosquitos y demás bicharracos, pero nunca se me acercaban. Siempre conviene darles a los blancos lo que quieren, de forma que salí al patio y grité a la oscuridad”, leemos en las primeras páginas de ‘James’, novela en la que el también autor de ‘No soy Sidney Pottier’ y ‘X’ adopta el punto de vista de Jim, el esclavo que acompaña a Huck Finn y que emprende con él una huida al enterarse de que lo van a vender y separarlo de su familia.

Una novela, un volcán

“Leí ‘Las aventuras de Huckleberry Finn’. Me encanta esa novela. Es la primera novela ‘moderna’. Es genial. No tiene ninguna deficiencia que yo esté abordando; ‘James’ aborda lo que Mark Twain no habría podido abordar”, dejó dicho Everett en una entrevista reciente en la que también reconocía que le había llevado toda una vida, 66 años de nada, escribir la novela. “Estuvo gestándose durante mucho tiempo, pero no fui lo suficientemente inteligente como para saber qué hacer. Es como un volcán; no planea estallar. Sabía que sucedería, pero todas las piezas tenían que estar allí”, explicó.

En su veredicto, el jurado destaca que con ‘James’ Everett “le da a Jim la capacidad de ilustrar el absurdo de la supremacía racial y brindar una nueva visión de la búsqueda de la familia y la libertad”. La novela acumula ya varios galardones y reconocimientos, entre ellos el de ganador del prestigioso National Book Award, finalista del Booker Prize, mejor libro de ficción de los últimos 30 años de Los Angeles Times y el más vendido de la lista de 'The New York Times'.

'James', prosigue el jurado, juega "entre el humor electrizante y las observaciones desgarradoras que ya han hecho a Everett un icono literario". "Un hito en la literatura norteamericana del siglo XXI", sentencia. El propio James, durante una de sus ya lejanas visitas a España, reivindicada el humor como arma secreta de la literatura. “Es algo que aprendí de gente como Mark Twain y Voltaire -explicaba-: el humor es la forma más efectiva y maravillosa de desarmar a un lector. Es fácil estar triste y colocarse a las puertas del duelo, pero yo creo que es mucho más efectivo desarmarlo con humor”.