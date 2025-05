El DocsBarcelona explora la fragilidad de Europa en el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial

Cuando se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, el Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona (más conocido como DocsBarcelona) dedica una parte importante de la programación de su vigesimoctava edición a explorar las heridas, nuevas o antiguas, que siguen supurando en el corazón de Europa. "Queremos hablar de la fragilidad y los retos de una Europa que mira al pasado para entender su presente y para reflexionar sobre su posible futuro", señala Maria Colomer, codirectora artística y responsable de programación del festival, que abrirá sus puertas el jueves 8 de mayo con la proyección de 'Riefenstahl', de Andres Veiel, una reflexión sobre el arte, el poder y la historia a partir de la figura de la que fue la cineasta oficial de la Alemania nazi, Leni Riefenstahl.

Alemania es justamente el país invitado de este DocsBarcelona 2025, una distinción que reconoce la potencia y la vitalidad de la producción germana en el campo de la no ficción y que se traduce en una nutrida presencia de cineastas de aquel país en el programa de actividades profesionales y en la proyección de varios títulos. Dos de ellos -el monumental fresco histórico 'Heimat is a space in time', que repasa las peripecias de cuatro generaciones de una misma familia, y el sorprendente 'Rabbit à la Berlin', sobre los conejos que habitaban en la franja de seguridad del Muro de Berlín- llevan la firma del productor y distribuidor Heino Deckert, que recibirá el premio Docs d’Honor 2025 e impartirá una clase magistral en la Filmoteca de Catalunya.

Ucrania, Gaza, Sudán...

Hablar de las heridas de la Europa actual es hablar, por supuesto, de la guerra en Ucrania, una contienda que el festival aborda con enfoques diversos y complementarios; desde el frente político y diplomático analizado en la producción noruega 'Facing war', que sigue los pasos del que fue secretario general de la OTAN Jens Stolenberg, hasta el día a día de la actividad escolar durante la guerra, tanto en Ucrania ('Timestamp') como en Rusia ('Mr. Nobody against Putin'). Más allá de las fronteras europeas, el DocsBarcelona también presta atención este año a otros conflictos sangrantes como el de Gaza ('Yalla Parkour') y el de Sudán ('Khartoum'), así como a la situación de las mujeres en Irán ('Cutting through rocks'), al peso del pasado colonial en Kenia ('How to build a library') y al drama de la gestación subrogada como vía de supervivencia económica de una familia georgiana ('9-month contract').

De entre el millar de películas remitidas al festival para la edición de este año ("nunca habíamos recibido tantas", subraya Maria Colomer), la selección final comprende 48 títulos, de los que 13 son de producción catalana. En este último contingente destacan, por su número, las obras dedicadas a documentar procesos creativos en diversas disciplinas, como la arquitectura ('Miralles', de Maria Mauti), la ópera ('Alexina B. Vides en composició', de Alexis Borràs), la fotografía ('Poirot, último testigo', de Francesc Relea) y la alta cocina ('Plat en blanc', de Alan Fàbregas y Ramon Pardina).

Un acontecimiento transversal

Pero en el DocsBarcelona no todo consiste en ver películas. Además de los encuentros profesionales, las conferencias y los coloquios que conforman el programa dedicado a la industria, el festival acogerá también otras actividades, como la grabación de un pódcast en directo, una experiencia inmersiva a partir de una pieza de no ficción o un concierto de la productora, compositora y multiinstrumentista barcelonesa Claraguilar (el viernes 16, en Casa Montjuïc). La idea, explica Maria Colomer, es colaborar con colectivos locales para consolidar la muestra como "un espacio artístico transversal arraigado en la ciudad que genere sensación de acontecimiento y que atraiga al máximo número posible de gente".

Con ese propósito, el DocsBarcelona multiplica este año sus espacios y, además de sus sedes habituales en el CCCB y los cines Renoir Floridablanca y las más esporádicas del Phenomena (que acogerá la sesión de apertura) y la Filmoteca, extiende sus actividades al Espai Texas y la Casa Montjuïc. La ceremonia de clausura tendrá lugar el sábado 17 de mayo en el Teatre del CCCB, con la correspondiente entrega de premios, que contará con la novedad de un galardón, patrocinado por EL PERIÓDICO, al documental con mayor relevancia periodística. "El objetivo del nuevo premio -apunta Colomer- es destacar las producciones capaces de tomar un tema de actualidad con presencia en los medios y abordarlo desde la investigación en profundidad y el análisis riguroso".