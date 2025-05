El coloso de la edición norteamericana Simon & Schuster se alía con Urano para distribuir sus libros en España y Latinoamérica

La reconocida editorial global Simon & Schuster, a través de Primero Sueño Press, un sello de Atria Books, y Urano World, uno de los mayores grupos editoriales independientes de España y Latinoamérica, han firmado un acuerdo de publicación conjunta. A través de esta alianza, Simon & Schuster tendrá por primera vez en su historia la posibilidad de distribuir directamente en el mercado hispanohablante.

Esta colaboración refleja la intención de Simon & Schuster de seguir ampliando su alcance internacional, tanto en inglés como en traducciones y publicaciones en otros idiomas. Como parte del acuerdo, Urano World y sus sellos publicarán en español una selección de títulos tanto en España como en Latinoamérica, además de distribuirlos en la mayoría de los países de habla hispana en todo el mundo.

En Estados Unidos, estos títulos serán publicados bajo el sello Primero Sueño Press.

"Desde que presentamos Primero Sueño Press en febrero de 2024, la respuesta de los lectores a la propuesta del sello —dirigido a lectores en español e inglés— ha sido increíble", ha comentado el CEO de Simon & Schuster, Jonathan Karp. Para Karp, "esta alianza con Urano World, una de las editoriales de libros en español más reconocidas y respetadas a nivel mundial, supone un gran paso para hacer llegar estos libros a lectores de todo el mundo y ampliar su alcance".

El director de Urano World, Joaquín Sabaté, ha subrayado que "la profundidad y diversidad del catálogo de Simon & Schuster permitirá avanzar a ambos grupos y fomentar un nuevo nivel de conexión con los lectores en español en todo el mundo".

Primero Sueño Press comienza esta alianza editorial con una selección de más de veinte títulos traducidos, que se publicarán en Estados Unidos y en colaboración con Urano World.

El primer libro que se publicará es 'For Whom the Belle Tolls' de Jaysea Lynn, previsto para el 21 de octubre de este año, coincidiendo con la publicación de la edición especial del libro en los Estados Unidos.

Entre las próximas publicaciones destacan las ediciones en español de 'The Book of Shadow Work, Detoxify: The Everyday Toxins Harming Your Immune System' y la antología de terror 'The Ghosts of Where We Are From'.