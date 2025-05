La vida secreta de los 'expats': "A veces los guiris conocemos mejor la cultura de Barcelona que vosotros"

Para empezar, ya de buena mañana, “una sesión de yoga suave” en la playa de Bogatell. O, mejor dicho, Bogatell Beach. “'Brunch' casero y buen rollo para conocer a gente nueva”. La actividad, por cierto, en riguroso ‘spanglish’, toda una rareza en estos tiempos de monocultivo lingüístico y oídos sordos a casi todo lo que, ya llegaremos a eso, no esté declamado y recitado en la lengua de Shakespeare.

“Una forma dulce de cuidarnos, conectar y construir comunidad”, comparte Julia en la página de Facebook de BCN.Expat Activities, uno de los muchos canales con los que cuentan los casi 100.000 inmigrantes altamente cualificados, los llamados ‘expats’, que viven y se solazan en Barcelona y se mueven como pez en el agua en foros y redes sociales. “Hey, soy australiana y busco un bar para socializar con otros 'expats' durante el día. ¿Alguna recomendación?”, dice alguien.

Y, acto seguido, empieza la magia.

Porque es ahí, entre hilos de reddit, eventos de Meetup y enigmáticos calendarios de aplicaciones diseñadas a medida; entre páginas creadas específicamente para planificar mudanzas y ayudar a los recién llegados a adaptarse a su nuevo estilo de vida, donde se cuece la vida secreta de los 'expats' en Barcelona. Una dieta cultural casi siempre fuera de plano y de radar de la que los barceloneses muchas veces ni siquiera se enteran. Así que ahora que ya sabemos quienes son, de dónde vienen y cómo les gusta el aguacate en su tostada matutina, veamos también a qué dedican el tiempo libre y cómo se organizan a través de webs y herramientas como Barcelona Expat Life, Internations, BCN Expat o BCN Life, entre otras.

Palabra de "guiri"

"Barcelona cambia mucho. Es una ciudad muy innovadora y nos encanta demostrarle a la gente de aquí que a veces los guiris conocemos mejor de su cultura que ellos mismos", explica a EL PERIÓDICO Victor Horcasitas, estadounidense que llegó a la ciudad hace casi tres décadas y que actualmente dirige 'Barcelona-Metropolitan'. "La ÚNICA revista para 'expats'", anuncia en su estado de Whatsapp. "Para guiris como yo, que no tenemos tanta historia ni una cultura tan antigua, es alucinante ir al MNAC y ver ahí el románico y el gótico", ilustra.

Pero no nos desviemos. Es mediodía y el cuerpo pide un Taco Walking Tour, algo así como un Pub Crawl pero con tacos de lengua y cochinita pibil en vez de pintas de Guinness. Cuatro paradas, sombreros mexicanos para todos y margaritas como lubricante social. En La Foixarda, en la montaña de Montjuïc, puede que haya entreno, incluso partido, de los Barcelona Gaels, el equipo de fútbol gaélico formado por 'expats' irlandeses. Y en Poblenou, kilómetro cero de la república 'expat', clases de interpretación e improvisación con Act Attack, un grupo de teatro internacional con sedes en una decena de ciudades europeas y cursos en inglés y griego. "Barcelona es una ciudad internacional, lo que convierte las clases de interpretación en una oportunidad para forjar amistades", anuncian.

Un safari en el Ateneu

Para los más aventureros, un safari por el jardín del Ateneu (‘¡a cultural heaven in Barcelona!') cortesía de Barcelona International Meeting, plataforma municipal para facilitar trámites y ofrecer consejos e información al “talento internacional” que llega a la ciudad. Por la noche, la oferta se multiplica y lo mismo vale un recital de poesía en Poble Sec con la griega Efi Kalospirou como invitada especial que una visita a The Comedy Clubhouse, casa de la risa y los monólogos con pedigrí por la que han pasado, con un récord absoluto de cero titulares, primeras espadas como Trevor Noah, Michelle Wolf, Tim Meadows, Matt Walsh y Mark Normand. Antes de eso, una parada en Backstory, la nueva librería inglesa de la ciudad o, por aquello de integrarse con el paisaje, una rápida ojeada a las cada vez más abultadas secciones de novedades en inglés de La Central o Documenta.

¿Y la música, dirán? Que no falte. "Nos encantan los conciertos y conectar como ciudadanos del mundo. ¡Únete a nosotros y deja que la música te lleve a un viaje inolvidable de sonidos y ritmos globales!”, anuncian desde uno de los grupos temáticos de InterNations, red social diseñada expresamente para que los 'expats' interactúen y se relacionen. En el menú, funk carioca, neosoul y choro en el Born. En la comunidad, casi 3.000 miembros de 127 países diferentes. Internations es, de hecho, una de las mayores redes de 'expats' que operan en Barcelona. Según sus propios datos, sólo en la capital catalana suman más de 60.000 miembros, organizan más de 50 actividades mensuales y cuentan con 49 grupos específicos dedicados a intereses culturales, deportivos o económicos. Por tener, hasta tienen un Happiness Lab Club, algo así como un club de la felicidad.

Seguimos. Si queda tiempo y sobran ganas, otras opciones son una inmersión en la cultura local bautizada con el nombre de Practice-Real Life Spanish, algo llamado 'Moving Into Being' que promete una sesión de danza intuitiva, o un fin de fiesta en un Audiophile Social Club que se celebra en un deslumbrante apartamento del siglo XIX del Eixample. El idioma, claro, no es excluyente, pero sí distintivo. “Hay burbujas de expatriados que siempre hacen todo en inglés. Es más, yo creo que ya se puede decir que uno puede venir a Barcelona y vivir completamente en inglés, pero no lo recomiendo”, explica Horcasitas.

Del 'expat' al nómada digital

En busca de una definición más o menos ajustada del fenómeno, la profesora titular de Antropología del Turismo en la Universidad de Barcelona, Fabiola Mancinelli, abre una nueva derivada: la de los nómadas digitales. "Son viajeros que buscan un choque cultural suavizado por las facilidades de la industria de la hospitalidad. Aunque declaren tener la intención de conocer la cultura local, a menudo terminan permaneciendo entre ellos, creando burbujas, ya que su principal necesidad es tener comunidad y superar la sensación de aislamiento. En muchos casos, estas burbujas se forman debido a barreras lingüísticas o culturales que impiden una interacción profunda con el destino. Vivir en muchos lugares implica también no tener raíces y sentir que no se pertenece a ningún sitio”, explica.

A muchos 'expats' se les mide por el mismo rasero, pero en realidad son otra cosa. Como muestra, experiencias grupales como Wifi Tribe, comunidad de viajeros con riguroso proceso de selección que organiza viajes de 'coworking' y 'coliving' de aproximadamente un mes de duración para entre 12 y 25 personas. Cada ciudad es un 'capítulo' y cada 'capítulo' cuenta con un anfitrión que organiza un meticuloso plan de actividades. En Barcelona, por ejemplo, causan sensación las clases para aprender a hacer paella, las escapadas a Ibiza y el bajarse al barro del fútbol de barrio para ver partidos del Club Esportiu Europa o el Sant Andreu.

¡Castells¡ y tapas

“En realidad, tampoco hacemos cosas tan diferentes”, matiza Mirjam Maarleveld, fundadora de Barcelona Expat Life, plataforma creada para facilitar el aterrizaje de 'expats' en la ciudad. “A mí, por ejemplo, también me gusta ir a los museos el primer fin de semana de cada mes, cuando la entrada es gratuita”, ilustra. Marleveld, neerlandesa llegada a la ciudad en 2020, habla maravillas de los 'castells' y recomienda con ganas la Diada de Sant Jordi, el "Valentine 's Day of Barcelona". Tuvo su primer contacto con Barcelona de la mano de 'La ciudad de los prodigios', de Eduardo Mendoza, y el flechazo fue total. Años después, maneja una tupida red de guías de recolocación que también cuenta con su propia agenda cultural, aunque su especialidad es la de resolver trámites administrativos relacionados con el trabajo, el hogar, la salud y la logística familiar.

“Las páginas de nuestra revista más buscadas son las de temas culturales, eventos y cosas de ocio”, añade Horcasitas, presidente también de la American Society of Barcelona y, entre otras cosas, “professional eater of Mexican tacos and Spanish tapas”. “La mayoría de la gente busca cómo conocer mejor la cultura catalana y española. Pero a veces quieren algo que les resulte más familiar. No que no vayan a un sitio y sea todo en catalán o castellano, porque no se enteran de nada”, añade. Será en momentos como esos cuando llenan las actuaciones en la ciudad de Ricky Gervais o, como hace cuatro días, del cómico británico Russell Howard, estrella de la BBC que actuó a principios de abril en la sala Paral.lel 62 ante un público casi exclusivamente 'expat' o angloparlante. “No recomiendo que la gente lo haga, pero es fácil vivir aquí sin tener que hablar ni catalán ni castellano”, apunta Horcasitas.