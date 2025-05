El Último de la Fila, un duro golpe para Red Eléctrica

El lunes pasado a las 10.26 horas, la bandeja de entrada de mi correo recibía un ‘mail’ que hacía arquear las cejas: ‘El Último de la Fila regresará a los escenarios el próximo año 2026’. Dos horas después, un apagón sumía España en el caos. El sistema eléctrico del país no había podido aguantar la tensión generada por el regreso a las andadas de Manolo García y Quimi Portet. Sí, sí, no nos desviemos: en su reunión está la auténtica causa del colapso masivo.

El notición es una gran sorpresa y a la vez no lo es tanto. Como dijo a este diario el ‘astre intercomarcal’ Quimi Portet hace año y medio, la reunión “podría llegar a pasar, pero podría llegar a no pasar”. Personas cercanas al tándem me aseguran que la decisión es reciente, de estos últimos meses, y que cuando se juntaron para grabar ‘Desabarajuste piramidal’ (2023) no tenían en mente dar ese paso. Manolo García sigue preparando su nuevo álbum en solitario, que prevé publicar hacia otoño.

Han pasado 27 años desde su disolución y con la distancia podemos ver por qué El Último de la Fila es importante, más allá de las cifras de discos vendidos. El cruce del ‘punch’ guitarrero, finamente tribal, de Quimi Portet, con la ensoñación lírica con resonancias flamencas de Manolo García fue rompedor y marcó un camino a las fusiones de pop y raíces. Con grandes canciones desde el minuto uno. Fueron surrealistas mucho antes de que el adjetivo se convirtiera en un cliché, se pusieron entre ceja y ceja ser músicos y no ‘celebrities’, y vieron el futuro resaltando la clave medioambiental: aquella gira de 1990 en la que unieron su nombre a la Coordinadora Extremeña de Protección Ambiental, el Grupo Ecológico Alavés y hasta 16 organizaciones más.

Se presagia una gira de grandes recintos que será la primera de su historia, dado que en otros tiempos preferían llenar ocho veces Zeleste (1993) o cuatro el Palau d’Esports (1995) que meterse en estadios. Las multitudes nunca los empequeñecieron: aún me estremece el recuerdo de su aquelarre en la Recta de l’Estadi, en la Mercè de 1986, y el breve y explosivo pase en el Camp Nou dos años después, en la noche de Amnistía Internacional. Se juntan porque les da la gana y porque les apetece, y el público estará ahí. Tener éxito no debe generar sentimiento de culpa, dar alegría es la más incontestable de las razones y será interesante ver a El Último de la Fila haciéndose un hueco en esa agenda de macroconciertos cada vez más ocupada por ídolos que lo son desde hace diez minutos. Y que Red Eléctrica aguante.