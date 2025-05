Manolo Solo: "Para un actor, la vanidad es un peligro pero también un combustible"

Manolo Solo (Algeciras, 1964) confiesa que le extrañó mucho que la directora valenciana Avelina Prat ('Vasil') le propusiera interpretar a Fernando, el personaje central de su segunda película, 'Una quinta portuguesa'. Y no por su condición de protagonista, sino por su carácter bondadoso. "Me sorprendió que Avelina viera en mí algo que no suele ver mucha gente -explica el actor de filmes como 'Tarde para la ira', 'El buen patrón', 'Cerrar los ojos' y 'La desconocida'-. En general me suelen asignar papeles de persona extraña, inquietante, viscosa… No sé bien por qué, pero casi siempre hay un matiz de oscuridad en los personajes que me ofrecen. Y en este caso es todo lo contrario. Fernando no tiene una gran habilidad para exteriorizar sus emociones y sentimientos, pero hay en él un poso muy bonito de bondad que pocos directores ven en mí como actor".

El Fernando de 'Una quinta portuguesa' es, efectivamente, un individuo bueno. Pero no deja de haber algo inquietante en su decisión de romper con el pasado, adoptar la identidad de otro hombre e instalarse en un nuevo país después de haber sido abruptamente abandonado por su esposa. Como si fuera un Tom Ripley sin malas intenciones. "Tiene algo de eso, sí -concede Solo-. Pero en su caso ese cambio radical de estrategia vital nace de la desesperación. Es un hombre desarbolado, como un barco sin velas ni mástiles que va a la deriva, y se le cruza la oportunidad de la suplantación. Y por primera vez en la vida puede hacer algo temerario, que suponga asumir riesgos y exponerse. ¿Qué hay más arriesgado que hacerse pasar por otro y confiar en que los demás acepten esa impostación?".

A partir de ese suceso, 'Una quinta portuguesa' invita con sutileza al espectador a reflexionar sobre los conceptos de identidad y de pertenencia, sobre si nuestro lugar en el mundo tiene más que ver con las raíces -Fernando, un antiguo profesor de geografía, se reinventa como jardinero y se trasplanta a sí mismo- o con el hallazgo azaroso. Es un discurso de incuestionable valor político en un momento en el que las identidades se esgrimen como factor de exclusión y se impone la retórica del 'nosotros' frente a 'ellos'. "Hay en la película una lectura política, moral y social; eso está absolutamente porque es algo que Avelina ha tenido muy claro en todo momento", confirma el actor.

Un 'reseteo' vital

Como Fernando, también Manolo Solo asumió en un momento determinado el riesgo de dar un giro a su vida. "Un 'reseteo'", dice él. Con un nombre que no es el suyo (el verdadero es Manuel Fernández Serrano), abrazó la profesión de actor cuando ya cumplía treinta y muchos después de haber estudiado Ciencias de la Educación y cambió Sevilla por Madrid. "Fue algo menos radical que en la película, más progresivo, pero sí hubo una especie de ruptura que me permitió evolucionar profesionalmente y como persona, crear una nueva red de amistades y encontrar una familia elegida que no es la que en origen se me asignó".

Manolo Solo cumplió de este modo un poderoso anhelo infantil. Huérfano de padre desde muy temprana edad e hijo de una maestra de primaria del pueblo gaditano de Los Barrios, el pequeño Manuel soñaba con ser un niño actor. "Me daba mucha envidia cuando veía a un niño interpretando un papel en una película. Y me sentía muy capacitado para hacer eso mismo. ¿Qué habría pasado con mi vida si hubiera conseguido empezar a esa edad? Quién sabe. Igual ahora sería un juguete roto, un Macaulay Culkin. Pero siempre he sentido una voluntad muy fuerte, que quizá nacía de una necesidad de ser visto. La vanidad es algo intrínseco en la vocación de actor; es un peligro dejarse llevar por ella, pero también es un combustible que te propulsa".

Avelina Prat y Manolo Solo, en el BCN Film Fest / David Zorrakino / Europa Press

En la película de Avelina Prat, Manolo Solo ha tenido la oportunidad de hablar en portugués -"me encanta trabajar en otros idiomas", asegura- y de compartir escenas con la actriz portuguesa Maria de Medeiros, que interpreta a la enigmática dueña de la finca en la que Fernando se emplea como jardinero. "Maria tiene una presencia impactante. Es una persona que irradia elegancia y tiene una cultura bestial y mucho sentido del humor. Yo la considero una estrella y al principio me intimidaba un poco, pero esa prevención duró cinco minutos. Enseguida vi que era una compañera con la que se podía trabajar en el mismo lenguaje, en el mismo código, de igual a igual, y ha sido un disfrute absoluto".

'Una quinta portuguesa' se estrena el viernes 9 de mayo en los cines españoles después de haber recogido elogios a su paso por el Festival de Málaga y por el BCN Film Fest, donde se ha presentado esta semana fuera de competición.