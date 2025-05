Kim Kardashian vuelve al primer plano en el juicio contra unos ancianos en París

Una nueva piedra en el camino de Kim Kardashian (Los Ángeles, 1980), que a buen seguro ella sabrá convertir en oro mediático, vuelve a garantizarle la atención mundial, cuando era de esperar su ocaso tras dos décadas de viralidad. Esta semana ha comenzado en París el juicio por el robo que sufrió nueve años atrás durante la semana de la moda en la capital francesa, con el inesperado giro de la muerte de uno de los sospechosos principales de la banda, conocida como la de “los abuelos ladrones” ya que la mayoría de sus integrantes eran sexagenarios. Marceau Baum-Gertner, fallecido en marzo, vigilaba mientras sus compañeros irrumpieron a punta de pistola en el apartamento de lujo de la celebridad, la amordazaron y procedieron a desvalijarla. También, supuestamente, era el encargado de encontrar comprador para sus joyas, valoradas en diez millones de dólares, entre ellas la alianza de diamantes de cuatro millones que le regaló su exmarido, Kanye West (ahora Ye), y que nunca apareció. Para más detalles hay incluso un libro, ‘Yo secuestré a Kim Kardashian’. La víctima se los reserva para su comparecencia en el juicio en el Palacio de Justicia de París, el próximo 13 de mayo. Siempre locuaz con su vida privada, en esta ocasión ha preferido inhibirse: “Estaba convencida de que me iban a violar”, declaró sobre un episodio que marcó un antes y un después en sus medidas de seguridad y su relación con las redes sociales.

Con una fortuna estimada en 1.700 millones de dólares según ‘Forbes’, Kim Kardashian se fogueó como asistente de Paris Hilton a principios de los 2000, tal y como estos días se ha apresurado a recordar su ex, Kanye West, añadiendo la maledicencia de que debería haber elegido a Paris Hilton como madre de sus cuatro hijos y ahora tendría un sinfín de hoteles. Siguiendo los pasos de su jefa con ‘1 night in Paris’, Kim Kardashian protagonizó su propia cinta sexual con su novio de entonces, Ray J. Supuestamente filtrada a la prensa en 2007, fue su trampolín a una nueva forma de entender la fama, desprovista de prestigio y de ningún talento en particular. “Como madre quería matarla, pero como manager supe que tenía un trabajo por hacer”, confesó su madre y manager, Kris Jenner, que supo tejer un imperio empresarial para toda su familia a partir de aquella cinta. A los pocos meses se estrenaba el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’. Las excentricidades de Kim y sus hermanas en su mansión de Calabasas (California), algunas hijas de Robert Kardashian, abogado de origen armenio defensor de O.J. Simpson, otras del atleta olímpico Bruce Jenner (Caitlyn, tras su cambio de sexo), hicieron historia de la televisión.

Empresaria de éxito y una incógnita como actriz

A lo largo de los años, Kim Kardashian ha sabido crecer como empresaria, con la exitosa Skims, de ropa interior, al frente de su emporio. También se ha afianzado sobre la alfombra roja, con looks icónicos y polémicos: de embutirse en la gala Met de 2022 en el vestido con que Marilyn Monroe le cantó cumpleaños feliz a John F. Kennedy en 1962, adelgazando antes siete kilos, a mostrar cómo quedó su talle tras los rigores de un doloroso corsé. Kim Kardashian, que ya durante su graduación ya pidió que la grabaran bien para recordarla cuando fuera “mundialmente famosa”, ha cumplido. Su última asignatura pendiente es que se la tomen en serio como actriz, cameos aparte: intervino en ‘American Horror Story’ y en otoño se la podrá ver en la serie de abogados ‘All’s fair’ junto a prestigiosas actrices como Sarah Paulson. El juicio en París le brinda una nueva oportunidad de promoción.