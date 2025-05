Gay Mercader: "La música es un segundo plato cuando se planifican infraestructuras. Las salas se llaman ‘palacios de deportes’"

La música en directo crece y se vislumbran diversos proyectos de espacios para uso musical (total o parcial) en Barcelona, como la remodelación del Sant Jordi Club y del antiguo Palau d’Esports, así como el futuro Hall Zero de la Fira de Barcelona o el Catalunya Media City de les Tres Xemeneies. ¿Cuál es su percepción?

El problema es que la música siempre ha sido un segundo plato cuando se han planificado infraestructuras. Las salas se llaman ‘palacios de deportes’. ¿Hace falta decir algo más? Si lo que quiere Barcelona es diferenciarse, empecemos por tratar bien al sector musical y al público. Barcelona podría llegar a la excelencia si se pensase en eso.

¿Hacen falta recintos de medio y gran aforo pensados para la música, y no para el deporte, con buenas condiciones de sonido?

Cuando se construyó el Palau Sant Jordi, en ningún momento nos consultaron a los promotores sobre qué había que hacer. Nunca, nunca, nos han tenido en cuenta para estas cosas, ni en Barcelona ni en ningún lugar de España. Y no solo para el sonido, sino para determinar qué es lo ideal para poder trabajar ahí. Hay una falta de respeto de las administraciones hacia el público musical. Piensa que, durante décadas, en este país el permiso para poder hacer el concierto no te lo daban hasta un día después de haberse celebrado.

Gay Mercader, en 1982. / Archivo

Muchos locales se construyeron cuando los conciertos multitudinarios no existían o eran escasos. Ahora que hay abundancia de ellos, ¿no se abre la oportunidad de hacer las cosas de otro modo?

Pasados los años, no sé si interesamos de verdad. No tengo nada claro que hagan gran cosa. Y eso que ganan más dinero con los conciertos que con el deporte. Creo que mandarán los publicistas y que cogerán a uno de esos arquitectos que se creen más famosos que los artistas. Y para un arquitecto, el sonido no es una prioridad en un pabellón de deportes. Cuando se proyecta un local de conciertos, preocupa más si quedará bonito en la foto que si sonará bien.

Usted lleva décadas montando conciertos en estadios y pabellones que se construyeron pensando en un uso deportivo o ferial.

Y que suenen bien depende del técnico, cuando no debería ser así. En el Palau y el Liceu los conciertos suenan siempre bien. Pues deberíamos reproducir eso a gran escala, ¿no? El público paga, y mucho, para que le demos algo de calidad. En el antiguo Palau d’Esports, con Mike Oldfield, tuvimos que poner moquetas por todo el edificio para sonase mejor. En el Sant Jordi, The Cure ha sonado excelentemente, pero no es la norma. Nunca ha habido voluntad política, así de simple. ¿A quién le importa anunciar que un local sonará bien? No es un buen titular. No es ‘clickbait’. Y si, mientras tanto, van tirando y facturan lo que facturan, ¿para qué cambiar? Hace más de 40 años que lucho por eso. Los promotores somos los primeros interesados en que el local tenga calidad. Si un local suena bien, atrae a los artistas. Y al público.

Además de una buena acústica, ¿qué debe tener un local de medio o gran aforo que se planifique actualmente?

Hay cuestiones como los accesos, que generalmente no están hechos para trabajar con rapidez. Pero, sobre todo, el principio básico es que nosotros vivimos del público. No puede ser que haya críos que se pasen dos días a la intemperie en la esplanada del Sant Jordi para ver a su grupo favorito, y que la prensa los señale como si fueran unos ‘freaks’. ¿Tanto cuesta ponerles una fuente de agua? ¿Y unos pilares y una cubierta para que se refugien si llueve? ¿Y unos accesos fáciles para que la gente no se queje de que hace unas colas insoportables?

Gay Mercader, en la hierba de su finca / Ferran Sendra

Se perfilan futuros escenarios para la música en Barcelona destinados a cubrir la amplia franja de aforo situada entre Razzmatazz y el Palau Sant Jordi. Los promotores siempre han lamentado que no hubiera en la ciudad más locales de esas medidas, para 3.000 o 4.000 asistentes, y para 6.000, 8.000, 10.000…

Es la franja más necesaria, sí. Pero lo más importante es trabajar la cantera, la ‘Masia’ de la música. Aquí se empeñan en cerrar bares donde tocan los grupos. Es ahí donde se hacen los artistas, empezando desde abajo. Yo he visto a The Who y a los Rolling Stones tocando en sitios de 2.000 y 3.000 personas. Ahora hay artistas que tienen un ‘hit’, y venga, una gira de estadios. Y ya veremos quién se acuerda de ellos dentro de diez años.

En los últimos años se han construido muchas nuevas estrellas y, este verano, en el Estadi Olímpic, seis de los siete conciertos programados son de artistas que actúan allí por primera vez (Imagine Dragons, Kendrick Lamar con SZA, Blackpink, Post Malone y Aitana; el otro es el de Guns n’Roses) algo que nunca había ocurrido.

Un momento, ¿estrellas? Estrella era Liz Taylor. Sí, eso es así, momentáneamente. No puedes decir que un artista se quede en ese nivel solo por un disco o un ‘hit’. De la última hornada, la única que veo sólida es a Rosalía: una mujer con una idea clara, que, en lugar de ir a América para triunfar desde allí, lo ha hecho desde Sant Esteve Sesrovires.