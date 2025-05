Pedro Almodóvar arremete contra Trump en Nueva York: "Pasarás a la historia como una catástrofe"

En la 50 edición de gala de los Premios Chaplin celebrada en Nueva York esta semana, el director Pedrio Almodóvar se atrevió a hablar claro contra Donald Trump en un aplaudido discurso que leyó en inglés en el Lincoln Center. El cineasta manchego aseguró que el mandatario "pasará a la historia como uno de los mayores peligros y una catástrofe". Su alegato realizado el pasado lunes se ha hecho viral.

Almodóvar arremetió con aplomo contra el actual presidente norteamericano nada más empezar. "Tuve dudas de si era apropiado acudir a recoger este premio. Igual que no voy a China, Rusia o Corea del Norte, me pregunté si tenía que viajar a un país gobernado por un líder narcisista y autoritario". El dejó clara su visión sobre lo que está ocurriendo en EEUU. "Trump y sus amigos millonarios y oligarcas no pueden convencernos de que la realidad que vemos con nuestros propios ojos es lo contrario de lo que vemos por más que tergiversen las palabras. Los inmigrantes no son criminales por más que los EEUU los trate como tal. Zelenski no es un dictador. Putin, sí. Y por más que Trump lo niegue, fue Rusia quien invadió Ucrania."

El director que ha debutado en el cine en inglés con 'La habitación de al lado', también se refirió en las nuevas políticas contrarias a la diversidad de género. Recordando a Hunter Schafer, la coprotagonista de 'Euphoria' con Zendaya, defendió: "Es una mujer aunque se le asignara la estigmatizadora 'M' de masculino al renovar su pasaporte. Ese cruel capricho de los burócratas de Trump de que solo hay dos géneros no cambia la naturaleza del ser humano y la diversidad sexual de cada uno".

Y dirigiéndose directamente a Trump como si estuviera allí, le espetó: "No vas a pasar a la historia como el mayor pacifista de nuestro tiempo. Tu ingenuidad es solo comprable a tu maldad. Pasarás a la historia como uno de los mayores peligros para la humanidad de principios de este siglo, como una catástrofe".

Almodóvar dedicó el galardón a todos los inmigrantes deportados, a Schafer y a la Universidad de Harvard por "su determinación a no rendirse a Trump en su guerra contra el conocimiento y la cultura, las mejores armas para luchar contra las mentiras y la desinformación".